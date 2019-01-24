«Транснефть - Диаскан» в 2018 году провела более 600 обследований резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов

Управление диагностики АО «Транснефть - Диаскан» за 2018 год выполнило 609 обследований резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Работы проводились в рамках годовой сводной программы диагностического обследования трубопроводов и объектов НПС ПАО «Транснефть».

На 106 резервуарах была выполнена полная техническая диагностика с выводом из эксплуатации, на 118 резервуарах – частичная техническая диагностика без вывода из эксплуатации.

Выполнено 385 дополнительных обследований резервуаров: мониторинг резервуаров (67 шт.), контроль технического состояния алюминиевых купольных крыш вертикальных стальных резервуаров (20 шт.), контроль состояния наружного и внутреннего антикоррозионного покрытия (129 шт.), дополнительный дефектоскопический контроль (рентген) сварных швов между третьим

и четвертым поясом стенки резервуара (105 шт.). В процессе обследования применялись методы ультразвукового, акустико-эмиссионного и радиографического контроля.

Основная часть работ проводилась на объектах АО «Транснефть – Дружба» (99 резервуаров), АО «Транснефть – Западная Сибирь» (88 резервуаров), АО «Транснефть – Сибирь» (68 резервуаров), АО «Транснефть – Урал» (59 резервуаров), а также АО «Транснефть - Прикамье» (55 резервуаров).

Кроме того, в 2018 году АО «Транснефть - Диаскан» продиагностировало 1 589 единиц дополнительного оборудования линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. Также выполнена диагностика 3 235 единиц механо-технологического оборудования, 387 систем автоматики и линейной телемеханики. Обследовано 179 км трубопроводов, проведена полная техническая диагностика 17 км трубопроводов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и НПС.

Работы по диагностике проводились как собственными силами предприятия, так и с привлечением субподрядных организаций.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»