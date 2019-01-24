Midea строит технопарк в Индии

Компания инвестирует 200 миллионов долларов США в новый производственный комплекс.

В конце 2018 года руководство группы компаний Midea заложило первый камень Технопарка в Супа Парнер в штате Махараштра в Центральной Индии. Современный технологический комплекс будет включать заводы по производству бытовой техники, компрессоров и климатического оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования. Площадь комплекса превышает 275 000 квадратных метров. Ожидается, что технопарк заработает в 2020 году и обеспечит более 2 000 новых рабочих мест.

С 2007 компания Midea построила научно-исследовательские центры в США, Японии, Италии, Германии, Сингапуре, Австрии, Израиле и в других странах. В 2017 году в Индии компания начала проект под названием Green Field, который подразумевает развитие местного производства бытовой и климатической техники.

На сегодняшний день у Midea более 35 000 зарубежных сотрудников, 18 производственных баз по всему миру, продукция Midea продается более чем в 200 странах по всему миру. В планах компании — продолжать развиваться и стать по-настоящему глобальной, охватив все без исключения страны на глобусе.

По материалам журнала «С.О.К»