СПЛАВ И МГУ СОЗДАДУТ АРМАТУРУ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ

23 января 2019 года состоялось заседание Попечительского совета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в котором принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин в качестве члена совета. Председательствовал на встрече прeзидeнт России Владимир Путин.

По словам ректора университета Виктора Сaдовничего, МГУ сотрудничает с тульскими предприятиями «СПЛАВ» и «Алексинский химический комбинат» в сфере создания новых композитных материалов, производство которых налаживается в особой экономической зоне «Узловая» Тульской области. «СПЛАВом» и МГУ проработано создание трубопроводной арматуры, требующей повышенной термостойкости. Эта продукция изготавливается из высокотехнологичных композиционных материалов, устойчивых к высоким температурам и агрессивным химическим средам.

В регионе подготовлен проект создания научно-технологического центра «Композитная долина: новые материалы и технологии конструирования» во взаимодействии с МГУ и Минэкономразвития РФ.

По материалам «МК»