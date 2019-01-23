9 февраля 2019 года по адресу: Краснодар, ЭНКА, ул. Покрышкина, 27 (ресторан «Москва») состоится «Закрытие монтажного сезона PIPEMAN 2018».

Это грандиозное ежегодное событие, на которое приглашаются 150 лучших профессионалов-монтажников и около десятка ведущих партнеров компании PIPEMAN, которая и является его автором и организатором.

На площадке ресторана «Москва» (г. Краснодар) соберётся элита монтажных специалистов города Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону и ведущие поставщики монтажного оборудования. В

программе мероприятия: развлекательная программа и награждения лучших специалистов сезона, подведение итогов традиционного, уникального в своем роде, конкурса «Лучшая котельная», автором которого является компания PIPEMAN.

Данное событие — возможность прямого общения с элитой специалистов-монтажников с большим опытом работы и самыми высокими показателями по объемам продаж.

По материалам журнала «С.О.К»