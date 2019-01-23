ОМК на четверть увеличила отгрузку железнодорожных колес в 2018 году

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) по итогам 2018 года увеличил на 25% объем отгрузки железнодорожных колес – до более 860 тысяч штук. Это абсолютный максимум за 45-летнюю историю колесопрокатного производства на предприятии, предыдущий рекорд – 850 тыс. колес в год – был достигнут в 2012 году. «Рост объема производства и поставок ж/д колес связан с задачей максимального удовлетворения пикового спроса со стороны российских вагоностроительных и вагоноремонтных компаний, а также собственников вагонов в текущем году. Это стало возможным в том числе благодаря продолжающейся на ВМЗ масштабной инвестиционной программе, направленной как на поддержание, так и на развитие производственных мощностей для максимального удовлетворения требований клиентов», – прокомментировал итоги производства директор по продажам железнодорожных колес ВМЗ Дмитрий Цхе.

По материалам пресс-службы ОМК