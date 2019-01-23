Данфосс расширяет модельный ряд клапанов AB-PM

Компания «Данфосс» вывела на российский рынок обновленную линейку клапанов AB-PM DN 40–100. Комбинированный клапан совмещает функции регулятора перепада давлений с ограничителем расхода и имеет линейную характеристику регулирования.

AB-PM в диапазоне типоразмеров 40–100 при применении с электроприводом эффективен для зонального регулирования в системе HVAC. Новая разработка обеспечивает стабильные расчетные параметры для разных потребителей внутри одного здания. Среди преимуществ гибкость при проектировании, поэтапный монтаж, запуск и наладка.

Предусмотрен подбор клапана по требуемому расходу и dP в контуре: нет необходимости рассчитывать Kvs. Есть функция перекрытия и возможность проверки расхода. Для быстрой настройки созданы специальная таблица и диаграммы. При поэтапном запуске и подключении новых зон не требуется переналадка всей системы холодоснабжения.

Также расширена линейка малых типоразмеров AB-PM. В номенклатуру добавлены DN 10 и 32 к доступным ранее DN 15–25, и в дополнение к клапанам с диапазоном настройки 5–15 кПа разработаны устройства, настраиваемые на 10–25 кПа. Данное решение гарантирует снижение энергопотребления и затрат на отопление, а также создание комфортного микроклимата в помещениях.

Регулятор обеспечивает бесшумную работу системы отопления благодаря поддержанию стабильно низкого перепада давлений на термостатических радиаторных клапанах отопительных приборов и ограничение максимального расхода на регулируемом участке. Клапан AB-PM имеет компактные размеры, а оригинальная конструкция позволяет быстро произвести монтаж и наладку.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»