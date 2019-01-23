ROTORK поставил электроприводы IQ3 на НПЗ в Китае

На китайском нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе было установлено более 2500 электроприводов Rotork IQ3.

Компания Zhejiang Petroleum & Chemical Company Ltd, которая занимается переработкой нефти и производит химические продукты, заказала приводы для нефтеперерабатывающего завода, который строится на острове Чжоушань, недалеко от Шанхая.

Приводы управляют задвижками, шаровыми кранами и дроссельными клапанами для управления потоком сырой нефти и нефтепродуктов на заводе.

Компания Zhejiang Petroleum & Chemical Company Ltd также приобрела многооборотные конические редукторы IB, обеспечивающие диапазон крутящего момента до 8 135 Нм (6000 фунт-сила-фут) и диапазон тяги до 1320 кН (296 750 фунт-сила-фут).

Компания Zhejiang Petroleum & Chemical Company Ltd, которая также предлагает услуги по хранению и транспортировке нефти, говорит, что именно репутация компании Rotork как ответственного поставщика, а также известная надежность и стабильность модели IQ3 были ключевыми в его решении по установке именно этих электроприводов.

Интеллектуальный многооборотный электропривод Rotork IQ3 предоставляет пользователю беспрецедентный доступ к большому количеству данных для максимизации эффективности установки. Доступный в 1-фазном, 3-фазном и постоянном токовых вариантах, IQ3 передает информацию в режиме реального времени на усовершенствованном дисплее с двумя стеками, к которому можно получить доступ даже в случае сбоя питания. IQ3 обеспечивает диапазон крутящего момента от 10 до 3000 Нм с прямым приводом и до 44 000 Нм в сочетании с коробкой передач IS или IB.

По завершении всего проекта будет представлять собой два нефтеперерабатывающих завода, способных производить 400 000 баррелей в день, и два этиленовых завода, способных производить до 1,4 млн тонн в год.

По материалам пресс-службы ROTORK