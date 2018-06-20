АЛСО: мы – российский производитель с высокой клиентоориентированностью, выпускающий качественную продукцию

Журнал ТПА провел брифинг с генеральным директором ООО «АЛСО» Рысенко Денисом Игоревичем

Источник – ТПА №3 (96) 2018

С начала 2018 года прошло уже почти полгода. Какое событие для завода стало наиболее важным, замеченным всеми, знаковым?

За первые пять месяцев 2018 года, несмотря на общую тенденцию рынка к стагнации, компания прирастает как в объемах производства, так и в объемах продаж по отношению к 2017 году. Данный рост у нас составляет около 20%, что нас не может не радовать.

Из совершившихся можно выделить такое яркое для нас событие, как получение заключения от Минпромторга РФ о том, что выпускаемая нами продукция – полностью российского производства. По нашей номенклатуре список Минпромторга на сегодняшний день состоит всего лишь из трех заводов, мы вошли в него третьими.

Все остальные события не столь значительны, они являются для нас рабочими моментами. Мы идем в том графике, в котором собирались идти: так, в июне мы запустим в продажу регулирующий шаровой кран – он введен в линейку по запросам наших потребителей, а также стараемся придерживаться графика ввода новинок.

Какие направления развития завода в 2018 году Вы бы выделили как самые главные?

Основные направления развития завода в 2018 году связаны с нашей реакцией на требования и пожелания клиентов – мы всегда были и остаемся клиентоориентированной компанией. Все новинки, которые выпускает АЛСО, обусловлены потребностями самого рынка, а не попыткой догнать ближайших конкурентов в плане наличия данных продуктов в их номенклатуре. Если наши клиенты просят продукт – мы будем прикладывать максимальные усилия, если же у конкурента появилась продукция, но мы не видим в ней необходимости и наши клиенты в ней не нуждаются, выпускать ее мы не будем. Следующим направлением в 2018 году станет запуск производства изолирующих кранов для газовой отрасли и сертификация их в системе ГАЗСЕРТ.

Что сегодня означает бренд «АЛСО»? Как бы Вы его описали в двух-трех предложениях?

Если говорить об АЛСО как о заводе, то на сегодняшний момент мы – российский производитель, выпускающий качественную продукцию и обладающий высокой степенью клиентоориентированности. Если говорить о нашей продукции, то мы на протяжении всего времени нашего существования уделяем огромное внимание качеству изделий, поэтому АЛСО – это качественный российский продукт с оптимальным соотношением «цена/качество».

Какие новые технологии в арматуростроении могли бы стать прорывными в ближайшее время? Есть ли надежда на резкое обновление отрасли в связи с ограничениями и санкциями?

Сегодня я бы не проявлял столь высокого оптимизма по поводу резкого обновления отрасли, поскольку мы в условиях ограничений и санкций живем уже четвертый год, но резких изменений не увидели. Да, есть тенденции и предпосылки развития, но это не резкое обновление, о котором все говорят. Тем не менее могу сказать, что в связи с наконец вступившим в силу постановлением правительства по поводу импортозамещающей продукции и аналогов производства РФ эти перспективы все ближе и ближе. Нам, как производителям, становится понятно, какую защиту мы можем получить.

Что касается новых технологий, они также обусловлены теми мерами поддержки, которые сможет обеспечить правительство и конечные потребители данного оборудования. Когда все говорят: «Нам нужен российский продукт, российский аналог, разработайте нам его», но никто не готов гарантировать его закупку и обеспечение нужных условий – это вносит определенные сложности. К сожалению, желания заводов недостаточно, нужна ответственность и гарантии как со стороны правительства, так и стороны потребителя. Сообща этот рывок сделать можно, по отдельности ничего не выйдет.

Какой инновационный проект был бы интересен Вашему заводу? Есть ли заделы для начала производства новых типов и видов арматуры и оборудования?

Все инновации, над которыми мы работаем в настоящее время, так или иначе связаны с шаровой арматурой – с тем, что мы делаем хорошо. В дальнейшем есть несколько потенциальных проектов по диверсификации производства, но пока они находятся на стадии составления инвестпроекта и маркетингового плана. Как только будет принято решение, в какую сторону мы будем развиваться, мы обязательно вам об этом сообщим.

Материал подготовлен Анной Поповой,

редактором Молодежной редакции ТПА

Челябинск – Санкт-Петербург, май 2018 года



