ГРУППА «ЭНЭКОС»: мы разработали инновационный дисковый затвор со стоимостью на 20% ниже рыночной

ООО «Группа ЭНЭКОС» провело презентацию нового поворотного дискового затвора серии СТАНДАРТ

Источник – ТПА №3 (96) 2018

25 мая в Санкт-Петербурге на производственной площадке Группы «ЭНЭКОС» состоялась официальная презентация новинки компании – поворотного дискового затвора серии СТАНДАРТ Ду 300–700, главной особенностью которого является полностью российское производство. Презентация началась с представления продукта генеральным директором завода Лазенковым Романом Викторовичем. Он отметил, что Группа «ЭНЭКОС» работает на рынке трубопроводной арматуры с 2003 года и за 15 лет накоплены достаточно большие компетенции в этой области: «Многие годы основным потребителем нашей арматуры являлся петербургский Водоканал, и совместно со специалистами этого предприятия мы отрабатывали все конструкции и все технологические решения. Начиная с 2016 года компания приступила к продвижению продукции в регионах, и на сегодняшний день мы представляем продукцию для нужд водоканалов и промышленных предприятий в 20 регионах России».

Переговоры в регионах показали, что различные регионы применяют различную арматуру – это связано и с финансовыми возможностями, и с технической политикой предприятий. «Мы столкнулись с ситуацией, когда в регионах продукция премиального сегмента, с которой работает Группа «ЭНЭКОС», недоступна потребителям – мы не могли предложить ничего в том ценовом сегменте, который людям был необходим. Для того чтобы исправить эту ситуацию, мы приняли решение – разработать продукт, стоимость которого будет на 20% ниже, но который сохранит все показатели надежности для потребителя: срок эксплуатации и гарантийные обязательства. Проанализировав конструкции, мы быстро сделали вывод о том, что, изменив их, мы внесем изменения в показатели надежности – и сразу отказались от движения в этом направлении. Далее в качестве вектора мы выбрали замену на материалы российских производителей, для того чтобы уйти от влияния неустойчивости валют на цену нашего продукта и снизить себестоимость. Более года мы вели работу и сегодня готовы представить вашему вниманию первый серийный образец нашего продукта ЭНЭКОС серии СТАНДАРТ, разработанный полностью при участии российских производств из 12 регионов страны», – рассказал Р. В. Лазенков.

Далее слово предоставили ведущему инженеру-конструктору предприятия А. А. Цукурову. Он подчеркнул, что затворы серийно выпускаются с 2004 года, а в 2017 году специалистами компании был разработан первый ЗПД серии СТАНДАРТ полностью российского производства, для чего компании необходимо было решить вопрос

замещения всех импортных составляющих. Основными компонентами, которые нуждались в замене, стали заготовки отливок из высокопрочного чугуна ВЧШГ 40, приводы открытия-закрытия затворов и порошковая краска на основе эпоксидной смолы. «Для решения первого вопроса – поставки отливок – мы обратились к предприятию АО «Кронтиф-Центр» (г. Людиново), с которым в течение года были выполнены работы по доводке и получению нормального состава ВЧШГ 40, в результате мы получаем качественные отливки. Также была проблема с выбором привода – анализ показал, что на рынке отсутствует привод, который удовлетворил бы все наши требования. Нами совместно с предприятием «АРМТЕХ» (г. Владимир) была проведена доработка их типового редуктора и подготовка к использованию на затворах серии СТАНДАРТ».

Двухэксцентриковые фланцевые затворы новой серии выпускаются в небесно-голубой цветовой гамме. Как и все оригинальные затворы ЭНЭКОС, их можно легко проверить на подлинность: на чугунном корпусе отлито название компании «ЭНЭКОС», на шильде на корпусе изделия указан его уникальный серийный номер. Гарантийный срок составляет 10 лет или 2500 циклов «открыто-закрыто».

Анна Попова, редактор Молодежной редакции ТПА

Санкт-Петербург, май 2018 года



