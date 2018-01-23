ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NORMACS. СТАНДАРТЫ ТПА

Авторы: Благий А. В., Захлестин С. Ю., ЗАО «Нанософт»; Дунаевский С. Н., АО «НПФ „ЦКБА"

Источник: ТПА № 6 (93) 2017, стр. 34-35.

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В прошлом номере журнала „ТПА" была представлена краткая информация о новой базе стандартов по трубопроводной арматуре, включенной в состав базы стандартизации NORMACS в качестве отдельного раздела. Уже несколько десятков пользователей смогли оценить достоинства этой базы. Представляем дополнительную информацию по новому программному продукту.

I. База нормативных документов на трубопроводную арматуру (База ТПА) включает документы для всех стадий жизненного цикла арматуры – проектирование, постановка на производство, изготовление, испытания, подтверждение соответствия требованиям технических регламентов, а также ее эксплуатация и ремонт.

II. Для получения представления о структуре и объеме этой базы (напомним, что она включает свыше 2200 нормативных документов различных категорий) приводим наименования папок этой базы.



1. Основополагающие стандарты по ТПА

1.1 Терминология 1.2 Маркировка 1.3 Надежность и безопасность

2. Стандарты общих технических условий

2.1 Запорная арматура 2.1.1 Задвижки 2.1.2 Клапаны 2.1.3 Краны 2.1.4 Затворы дисковые 2.2 Регулирующая арматура 2.3 Обратная арматура 2.4 Предохранительная арматура 2.5 Распределительно-смесительная арматура 2.6 Конденсатоотводчики и другая разделительная арматура

3. Стандарты ТПА для отраслей промышленности

3.1 Для энергетики 3.1.1 Для атомной энергетики 3.1.2 Для тепловой энергетики 3.2 Для газовой промышленности 3.3 Для нефтяной промышленности 3.4 Для трубопроводного транспорта нефти и газа 3.5 Для химической, нефтехимической и смежных отраслей 3.6 Для криогенных сред 3.7 Для строительства и жилищно-коммунального хозяйства 3.8 Для транспорта 3.8.1 Для судостроительной промышленности 3.8.2 Для вагонов-цистерн, автоцистерн и контейнеров 3.9 Для пищевой, молочной промышленности и сельскохозяйственного производства

4. Стандарты основных параметров ТПА

4.1 Задвижки 4.2 Клапаны запорные, регулирующие, обратные, предохранительные 4.3 Краны 4.4 Затворы дисковые и затворы обратные 4.5 Конденсатоотводчики

5. Стандарты строительных длин ТПА

5.1 Задвижки 5.2 Клапаны 5.3 Краны 5.4 Затворы дисковые 5.5 Конденсатоотводчики

6. Стандарты присоединительных размеров ТПА

6.1 Фланцевое присоединение 6.2 Присоединение под приварку 6.3 Муфтовое присоединение 6.4 Штуцерное и цапковое присоединение 6.5 Резьбовые и прочие присоединения

7. ТПА из неметаллических материалов (пластмассы, термопласты, стекло и др.)

8. Проектирование ТПА

8.1 Общие вопросы проектирования ТПА 8.1.1 ЕСКД 8.1.2 Взаимозаменяемость и другие требования к проектированию 8.1.3 Метрология 8.1.4 Электронные документы 8.2 Расчеты 8.2.1 Прочностные расчеты 8.2.2 Гидравлические расчеты 8.2.3 Расчеты на сейсмопрочность 8.2.4 Расчеты надежности и безопасности 8.2.5 Оценка риска

9. Материалы для ТПА

9.1 Металлы 9.2 Полимерные и композитные материалы 9.3 Резины 9.4 Уплотнительные материалы, клеи, герметики 9.5 Смазки и консервационные материалы 9.6 Материалы для покрытий

10. Изготовление

10.1 Общие вопросы изготовления 10.2 Заготовки (поковки, штамповки, прокат, отливки и пр.) 10.3 Сварка 10.4 Наплавка 10.5 Термообработка 10.6 Неразрушающий контроль 10.7 Покрытия 10.8 Испытания материалов 10.9 Упаковка, хранение, транспортирование

11. Испытания ТПА

11.1 Общие требования к испытаниям, среды, оборудование и средства измерений 11.2 Методики основных испытаний 11.2.1 Приемочные 11.2.2 Приемо-сдаточные 11.2.3 Периодические 11.3 Методики дополнительных испытаний 11.3.1 Гидравлические испытания 11.3.2 Испытания на сейсмо- и вибростойкость, измерение шума 11.3.3 Испытания на огнестойкость 11.4 Методики специальных испытаний 11.4.1 Электромагнитная совместимость 11.4.2 Климатические испытания 11.4.3 На отдельные виды внешних воздействий

12. Стандарты на комплектующие изделия для ТПА

12.1 Приводные устройства 12.1.1 Ручное управление 12.1.2 Редукторы 12.1.3 Приводы 12.1.3.1 Электроприводы 12.1.3.2 Пневматические приводы 12.1.3.3 Гидравлические приводы 12.1.3.4 Электромагнитные приводы 12.1.4 Исполнительные механизмы 12.1.4.1 Электрические 12.1.4.2 Пневматические 12.2 Прочие комплектующие изделия

13. Стандарты на основные узлы и детали ТПА

13.1 Фланцы 13.2 Крепежные изделия 13.3 Сильфоны 13.4 Пружины 13.5 Сальниковые узлы 13.6 Прокладки 13.7 Узлы затвора 13.8 Прочие детали и узлы

14. Эксплуатация и ремонт ТПА

14.1 Монтаж 14.2 Техническое обслуживание 14.3 Ремонт ТПА 14.4 Диагностика, оценка ресурса и продление срока службы

15. Качество и подтверждение соответствия

Из этой структуры наглядно видно, что такая база будет полезна очень широкому кругу специалистов различных предприятий.

III. Типы предприятий и организаций, в которых База ТПА может быть востребована:

1. предприятия – разработчики трубопроводной арматуры; 2. проектные организации по созданию технологических систем в различных отраслях промышленности, сосудов, котельного оборудования и др.; 3. предприятия – изготовители трубопроводной арматуры:

• отраслевые НИИ и КБ (в нефтегазовом комплексе, химической промышленности, энергетике и т. д.);

• предприятия – изготовители арматуры, в том числе содержащие сокращение АЗ

(арматурный завод);

• торговые дома по продаже различного оборудования, в том числе трубопроводной арматуры (ТД);

• предприятия, выпускающие оборудование (су­достроение, энергетическое машиностроение, химическое машиностроение и т. д.), для которого трубопроводная арматура является комплектующим изделием;

4. специалисты эксплуатирующих арматуру предприятий:

• нефтеперерабатывающие заводы;

• газоперерабатывающие заводы;

• химические предприятия;

• объекты энергетики (тепловые и атомные станции);

• объекты жилищно-коммунальной сферы и т. д.;

5. научно-исследовательские и проектные организации для проектирования предприятий, исследовательских установок и испытательных стендов:

• предприятия, в сокращенном наименовании которых присутствуют „НИИ", „ГИПРО…";

• головные научно-исследовательские организации различных отраслей (газовой, нефтяной, энергетической и т. д.);

6. органы сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории по подтверждению соответствия требованиям технических регламентов:

• органы сертификации, аккредитованные Федеральным агентством по аккредитации на технические регламенты ТР ТС 010, ТР ТС 004, ТР ТС 012, ТР ТС 032;

• испытательные лаборатории, аккредитованные по тем же техническим регламентам;

• органы сертификации и испытательные лаборатории в добровольных системах подтверждения соответствия;

7. государственные надзорные органы:

• Ростехнадзор;

• Пожарный надзор (в части арматуры для систем пожаротушения);

• Роспотребнадзор (в части качества систем подачи питьевой воды и процессов производства на технологических линиях пищевых предприятий);

8. экспертные организации и эксперты, аккредитованные в системе Ростехнадзора

Например, организации, работающие:

• в области промышленной безопасности;

• в области атомной энергетики;

9. технические комитеты по стандартизации, имеющие область деятельности, смежную с ТК 259 „Трубопроводная арматура и сильфоны":

• ТК 23 – нефтяная и газовая промышленность;

• ТК 114 – криогенная техника;

• ТК 322 – атомная техника и др.

В базе имеется ПОЛНЫЙ комплект стандартов СТ ЦКБА, специально разработанных для ТПА. База ТПА – это «живой организм», который практически в ежедневном режиме обновляется, дополняется и совершенствуется. Возможно включение в эту базу новых папок. Уже поступают заявки на получение консультаций по применению стандартов, комментарии по отдельным положениям стандартов, а также предложения по включению в базу дополнительных нормативных документов в области трубопроводной арматуры.

Москва – Санкт-Петербург, ноябрь 2017 года