ООО «БИРС Арматура» – новое предприятие в группе компаний «БИРС» для производства собственной трубопроводной арматуры

Уважаемый Вадим Леонидович, четыре года назад мы уже писали о Вашей инжиниринговой компании. Прошло не так много времени. И сегодня на слуху другое предприятие – «БИРС Арматура» – завод трубопроводной арматуры. Какие изменения произошли в Вашем бизнесе?

На протяжении 10 лет компания СПД «БИРС» занимается электроприводной и пневмоприводной трубопроводной арматурой. Очевидно, что, не совершенствуя собственную конструкторскую и производственную базу, компания не сможет сделать качественный шаг в своем развитии. Было принято решение строить свое производство, выделенное в отдельную компанию. Летом этого года произойдет запуск двух цехов. В июне запустится механообрабатывающее производство. В августе заработает литейный цех точного стального литья. Общая площадь цехов составит 3000 кв. м.

Расскажите подробнее, какие технологии внедрены, какое оборудование куплено и какая продукция планируется к выпуску?

«БИРС Арматура» – это производство, заточенное под изготовление арматуры полным циклом. Но, понимая, что конкурировать с большими арматурными предприятиями в массовом продукте – дело малоперспективное, мы включили в производство линию стального литья по технологии ЛГМ, что позволит производить арматуру под требования индивидуальных заказчиков в сроки, не сильно отличающиеся от стандартных, и по умеренным ценам. Это позволит занимать ниши, неинтересные большим предприятиям. За последний год для существующего парка станков были закуплены два новых обрабатывающих центра, ввод в эксплуатацию которых позволяет производить арматуру до диаметра 600 мм. Закуплены индукционные печи на 250 кг, автоматическая формовочная линия, модельный участок с автоматическими системами получения моделей и дробеметная установка. К запуску линии подоспеет экспресс-лаборатория.

В настоящее время серийно производятся стальные поворотные затворы с двойным эксцентриситетом КПБ с уплотнением и . На этапе образцов – осесимметричные обратные клапаны. До конца года предприятие выпустит первую серию запорных и регулирующих клапанов в литых корпусах собственной разработки. Есть еще она новинка, которую компания запустит в серию осенью этого года. Это серия электроприводов БИРС. В течение года планируется освоить ряд ¼ оборотных приводов с усилиями от 60 до 1000 Нм. Степень локализации продукта составит 80%.

Можно получить более подробную информацию для наших читателей о данной арматуре? В чем ее отличие от аналогичной продукции других производителей? Каково Ваше отношение к программе импортозамещения?

Клапаны поворотные БИРС – серийное изделие, конструкция уплотнения защищена патентом РФ. Имеет на порядок больший ресурс работы по сравнению с центричным затвором с мягким уплотнением. Выпускается на давления до 6,3 МПа и температуру до 450 °С. Не отверточных производителей такой продукции на российском рынке практически нет.

Что касается импортозамещения, то, с одной стороны, санкционная война и слабый рубль дают многим производителям отличный шанс занять недоступные ранее ниши. С другой стороны, отсутствие дешевых и длинных денег сильно затрудняет реализацию этого шанса. Поэтому четкое понимание цели и разумный подход к рискам может открыть многим новые пути развития.

Компания СПД «БИРС» с самого начала представляла на российском рынке несколько корейских компаний, производителей арматуры и приводов. Ориентир всегда был на надежность техники. И если в условиях крепкого рубля компания четко позиционировала себя как поставщика надежных решений среднего уровня цен, то в условиях слабого рубля ценовое позиционирование стало расти. Поэтому с освоением новых изделий мы сможем предложить нашим потребителям изделия собственного производства, по качеству сопоставимые с импортными, но с более демократичными ценовыми параметрами.

Многие заводы в России стали осваивать производство пневмоприводов. Это является конкурентной продукцией для электроприводов. Как будет развиваться эта конкуренция в ближайшие годы?

В производстве пневмоприводов не видим в настоящее время никаких перспектив. Даже в условиях дорогого доллара дешевле купить поворотный пневмопривод надежного производителя за границей. Совершенно другая ситуация с диафрагменными приводами. Если планируешь производить клапаны, то, будь добр, запланировать и производство диафрагменных приводов. Иначе половина рынка для тебя недоступна. Думаю, что такое производство для российских арматурщиков вынужденная мера. Конкуренции с электроприводами здесь нет. Это просто два разных рынка.

В заключение, что бы Вы пожелали нашим читателям, Вашим коллегам по работе в трубопроводной арматуре?

Участникам арматурного рынка желаем смотреть на окружающую действительность с оптимизмом, находя в ней конструктивное начало. Выискивать и реализовывать интересные конструкторские идеи и проекты. Добиваться поставленных целей и работать на процветание нашей Родины.

Чебоксары – Санкт-Петербург, июнь 2017 года