Комментарии Европейской арматурной ассоциации CEIR относительно ограничений по содержанию свинца в сантехнической арматуре (краны и вентили)

Сантехнические краны (вентили) не попадают под область применения ограничений REACH на использование свинца в потребительских товарах

Постановлением Комиссии (EU) 2015/628 недавно была внесена поправка в REACH Приложение XVII о веществах, применение которых ограничивается. Использование свинца сейчас ограничено в изделиях, которые соответствуют всем трем следующим условиям:

(a) поставляются населению и содержат свинец или составляющие свинца в любой доступной части изделия в концентрации равной или превышающей 0.05% веса;

(b) их могут взять в рот маленькие дети, в ходе нормального использования или каких-либо обстоятельств, которые возможно предвидеть;

(c) не попадают под какое-либо другое специфическое законодательство ЕС, которым регулируется свинец.

ECHA в настоящий момент готовит руководство по имплементации этого ограничения, по которому будут проведены публичные консультации. CEIR благодарит ECHA за возможность представить свои комментарии к проекту руководства.

Производители кранов и сантехнической арматуры считают, что на них не повлияет это новое ограничение. Производители твердо уверены, что арматура не попадает в область применения ограничений по свинцу (Постановление Комиссии (EU) 2015/628). Однако, мы чувствуем необходимость поучаствовать в дебатах во избежание законодательной неопределенности, особенно в вопросе сан. технических кранов.

На основании определений Постановления 2015/628, CEIR полагает, что большинство сан. технических кранов не попадает под ограничения, т.к. они обычно не доступны маленьким детям после установки. Типичный пример, краны в раковине ванной комнаты и на кухне. Что касается кранов в ванной/душе и некоторых других сан. технических приборов, таких как краны на улице и питьевые фонтаны и т.д., можно предположить, что они попадают под ограничения из-за места их расположения.

Однако, Пункт 2.3.2 проекта руководства исключает некоторые продукты из области применения ограничений, т.к. существует «должный уровень родительской заботы в целях безопасности». Это явно относится к кранам в ванной, т.к. существует риск ожога горячей водой. В реальности взрослые должны следить за тем, чтобы дети не пользовались кранами в ванной (и другими сан. техническими устройствами) и соответственно за тем, чтобы дети не брали их в рот.

Кроме того, продукция, охватываемая европейским законодательством, которым регулируется свинец, не попадает в область ограничений. Сан. технические краны, включая краны, устанавливаемые в ваннах, попадают под Регламент о строительной продукции (305/2011) относительно их соответствия для контакта с питьевой водой. Более того, продукция, связанная с муниципальным водоснабжением, также попадает под Директиву о питьевой воде (98/83/EC), которая отражает ее соответствие требованиям, выдвигаемым для контакта с питьевой водой, как указано в Регламенте о строительной продукции. Как Регламент 305/2011 так и Директива 98/83/EC описывают риск миграции свинца. Кроме того, многие страны члены ЕС имеют свое специфическое законодательство, которое регулирует состав материалов, используемых во всех сан. технических кранах, связанных с муниципальным водоснабжением.

Дополнительное требование относительно количества свинца будет пресекаться с существующим нормативным портфолио. Как следствие, это может привести к ненужному двойному регулированию и конфликтующим требованиям. Это противоречит промышленной политике ЕС и обязательствам Комиссии улучшать регулирование.

Более того, сан. технические краны в основном делают из латуни, медно-цинкового сплава, который всегда содержит свинец по техническим причинам. На современном этапе в Европе используются составы латуни, содержащие от 1% до 4% свинца. Однако,

эта латунь всегда покрывается защитным слоем для устойчивости к коррозии. Этот защитный слой держится гораздо дольше, чем двухлетний период, указанный в руководстве.

Учитывая вышесказанное, CEIR просит ECHA в своем руководстве внести краны в список той продукции, которая не попадает в область применения ограничений, вводимых Постановлением Комиссии (EU) 2015/628.

Источник: Постановление Комиссии (EU) 2015/628, вносящее поправку в REACH Приложение XVII

Брюссель 2015-16 гг.