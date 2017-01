Новости Европейской арматурной ассоциации (CEIR)

Директива по машинному оборудованию (MD)

Последний раз рабочая группа по машинному оборудованию собиралась 10-11 марта 2016. Комиссия утвердила следующие шаги по оценочному исследованию. Консультант (Technopolis) планирует объявить предполагаемые консультации в мае/июне 2016. Это исследование будет направлено на девять категорий товаров, которые возможно несут в себе «повышенный риск»: двигатели и турбины; оборудование для производства текстиля, бумаги, резины и продуктов питания; станки для металлообработки; не дорожное передвижное машинное оборудование; деревообрабатывающие станки; лифты для людей и груза; грузоподъемные приспособления; электроинструменты (особенно ручные или управляемые вручную); автоматика и робототехника.

Комиссия намеревается проводить публичные консультации с сентября по ноябрь 2016. Финальный доклад по исследованию будет опубликован в апреле 2017.

В тоже время вторая версия третьего издания Руководства по MD была выпущена Комиссией до собрания рабочей группы по машинному оборудованию в марте. И т.к. в этом Руководстве есть вопросы, требующие дальнейшего изучения, крайний срок, когда заинтересованные лица смогут высказать свои последние комментарии, был продлен до 31 мая 2016. Если противоречивых комментариев будет мало или не будет вовсе, то первая публикация Руководства запланирована на июль. Однако, если будут спорные вопросы, их обсудят на следующем собрании рабочей группы по машинному оборудованию, которое предварительно назначено на 9-10 ноября 2016, в этом случае официальная версия Руководства будет выпущена только после этого собрания.

Нормы по строительной продукции (CPR)

EC DG GROW недавно начал публичные консультации по проверке соответствия законодательства ЕС в строительном секторе, с целью оценки влияния нынешнего законодательства ЕС (в области внутреннего рынка, эффективного использования энергии, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности) на стабильное развитие и конкурентоспособность строительного сектора. Целью консультаций также является подсчет расходов и прибыли, связанных с применяемыми для строительства законодательными актами ЕС. Ответить на вопросы анкеты можно до 20 июня 2016.

Напоминаем, что сейчас проводятся два внешних исследования, которые внесут свою лепту в проверку соответствия законодательства ЕС в строительном секторе: одно по внутреннему рынку и законодательству об эффективном использовании энергии, другое по законодательству, связанному с окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью. Финальная рабочая группа, которая представит итоги обоих исследований, состоится 26 мая 2016.

Что касается последних публикаций в Official Journal, новый список гармонизированных стандартов в рамках имплементации Нормативов (EU) No 305/2011 по маркетингу строительной продукции был опубликован 8 апреля 2016 (OJEU 8.04.2016 C 126/116). Кроме того, Делегированный регламент Комиссии (EU) 2016/364 по классификации пожароустойчивости строительной продукции в соответствии с Нормативами CPR (EU) No 305/2011 был опубликован 15 марта (OJEU 15.03.2016 L 68/4).

Строительная продукции, контактирующая с питьевой водой (CPDW)

EC DG Growth организует конференцию по теме ‘Единый рынок: свежие идеи, которые помогут раскрыть потенциал в полной мере’ 17 июня 2016 в Брюсселе. Цель конференции – решить вопрос о

том, как усовершенствовать принцип взаимного признания. Заинтересованные стороны, такие как EurEau подвергли критике требование доказательств, выдвинутое DG Environment (которое было закрыто 11 марта 2016), утверждая, что маловероятно прийти к общим заключениям для всех 28 стран ЕС. С помощью своего требования DG Environment пытался собрать основания для пересмотра политики относительно воды в 2019. Его целью было определить воду, как ключевой ресурс для роста экономики и благосостояния ЕС, сделать вклад в анализ затрат и прибыли от имплементации наработанной законодательной базы ЕС по воде, разработать схему наиболее эффективного использования воды. EurEau хотел привлечь внимание к различным условиям на местах.

Директива ATEX

Первое издание инструкций по применению Директивы 2014/34/EU по оборудованию и защитным системам, которые предполагается использовать в потенциально взрывоопасных атмосферах (ATEX), было выпущено в апреле 2016. Напоминаем, что Директива ATEX применяется с 20 апреля. 8 апреля в EU Official Journal был опубликован новый список гармонизированных стандартов в рамках имплементации Директивы ATEX 94/9/EC (OJEU 8.04.2016 C 126/1), а также новый список гармонизированных стандартов для переработанной Директивы ATEX 2014/34/ (C 126/13).

Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED)

Рабочая группа по давлению (WGP) провела последнее собрание 14 апреля в Брюсселе. Из-за низкой явки представителей стран ЕС, WGP не приняла официального решения об окончательном утверждении Инструкций по PED и SPVD (Директива по простым сосудам, работающим под давлением). Комиссия предложила заинтересованным сторонам указать, какие инструкции должны быть пересмотрены в первую очередь, при этом следует помнить, что они должны быть согласованы с Новыми Законодательными Рамками (New Legislative Framework).

Директива по простым сосудам, работающим под давлением (SPVD)

Новый список гармонизированных стандартов в рамках имплементации переработанной Директивы (SPVD) 2014/29/EU был опубликован 20 апреля в EU Official Journal (OJEU 20.04.2016 C 138/2).

Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию (LVD)

Новый список гармонизированных стандартов в рамках имплементации Директивы 2006/95/EC для электрооборудования, разработанного с целью использования при определенном диапазоне напряжения, был опубликован 8 апреля в EU Official Journal (8.04.2016 C 126/25).

Последнее рабочее совещание по LVD было проведено 21 марта 2016.

Директива по электромагнитной совместимости (EMCD)

Окончательный проект Руководства по EMCD был распространен рабочей группой после пересмотра Руководства 4 мая. Комиссия намеревается продолжить внутренние консультации по измененному проекту, который впоследствии подлежит утверждению на следующем собрании рабочей группы 10 июня.

Соглашение по экологическим товарам (EGA)

13-ый раунд переговоров по EGA прошел в Женеве 18 апреля 2016. 12-й раунд проходил 2-4 марта. Члены EGA обсуждали проект официального текста будущего соглашения, делая особый акцент на переходном периоде при отмене тарифов, механизме пересмотра, который позволит включать дополнительные товары в будущем (т.к. EGA планируется, как «живое» соглашение), и на рабочей программе по нетарифным позициям. Техническая работа по таможенной классификации текущего

списка из 340 экологических товаров (согласованного в декабре 2015) продолжается в специальной группе таможенных экспертов. Целью является ускорение имплементации отмены тарифов для избранных экологических товаров со стороны промышленности и таможни. Стороны, ведущие переговоры, хотят создать окончательный список экологических товаров, попадающих под EGA к концу 2016г. Что касается оценки влияния EGA на развитее торговли, финальный отчет был выпущен в апреле 2016. Дополнительную информацию по этому вопросу Вы можете найти здесь: http://www.egatradesia.com/resources. Консультант пришел к заключению, что либерализация экологических товаров может принести значительные экономические возможности (улучшение условий рынка для местных производителей зеленой продукции, рост экспорта, который поможет развивающимся странам присоединиться и подняться вверх в мировой цепочке снабжения), пользу для окружающей среды (внедрение экологических и энергосберегающих технологий на внутренних рынках при низких ценах для потребителей и отсутствии затрат на преодоление торговых барьеров, это поддержит имплементацию Парижского Соглашения), также это принесет социальные выгоды (увеличит занятость в развивающихся странах, создавая новые рабочие места, усилит обмен технологиями и знаниями).

EU Ecolabel (Экологическая маркировка)

В марте 2016 Объединенный Центр Исследований опубликовал последнюю ежегодную версию Ecolabel, Рабочий План на 2016-2018. Сейчас планируется пересмотр Нормативов по Ecolabel.

В июне 2016, Совет по Экологической маркировке будет обсуждать, каким образом Экологическая маркировка ЕС может сделать больший вклад в достижение целей циркулярной экономики. Бюро Продукции (Product Bureau) ответственное за Экологическую маркировку ЕС, вскоре начнет пересмотр критериев Экологической маркировки для тепловых насосов и нагревателей на водной основе, который должен завершиться в мае 2016г. Бюро Продукции призывает производителей внести свой вклад, заполнив опросник.

Во-первых, Рабочий План ЕС по Ecolabel 2016-2017 гласит, что целью его является усиление интеграции требований циркулярной экономики в «зеленые» гос.закупки. Во-вторых, Рабочий План ЕС по Ecolabel 2016-2017 (стр.10) подчеркивает необходимость тесного сотрудничества с программой ЕС по Оценке Природоохранных Технологий и лучшего понимания того, как стандарты ISO 14034 могут поддерживать требования к проверке эффективности охраны окружающей среды. В-третьих, он исследует возможности использования Экологических свойств продукта для измерения и передачи экологической информации (Ecolabel Work Plan 2016-2017, P. 7).

«Зеленые» гос.закупки (GPP)

Система государственных закупок оказывает все большую помощь в экологической и инновационной политике. Примером тому может послужить пакет по Циркулярной экономике, который предлагает включить требования к информации по сроку службы и ремонтопригодности в будущие критерии GPP. Также, Европейская Комиссия запустила инициативу по поддержке гос.закупок, которая называется "Европейская помощь Инновационному снабжению” (eafip).

12 апреля 2016г. Рабочая группа по гос.закупкам при Экспертной группе Европейской Комиссии по продукции на био основе опубликовала 15 рекомендаций.

В дополнение к регулярному информационному бюллетеню «Наука для окружающей среды», 6 апреля 2016 было опубликовано новое издание Зеленого справочника закупок по Зеленым гос.закупкам, которое должно помочь гос. предприятиям закупать продукцию и услуги, не наносящие вред окружающей среде.

Директива по Экодизайну и энергетической маркировке

Долгожданный Рабочий План 2015-2017г. по Экодизайну все еще не готов: он должен быть опубликован в сентябре 2016 вместе с предложениями по пересмотру Энергоэффективности зданий и Директивы по Эффективному использовании энергии. 20 апреля были проведены дебаты между членами Комиссии, обсуждали будущее Директивы по Экодизайну. Пришли к соглашению, что меры по экодизайну и энергетической маркировке будут введены только для оборудования, предлагающего значительный потенциал по сбережению энергии и ресурсов.

9 марта в Брюсселе власти Объединенного Королевства организовали семинар по исследованию рынка Экодизайна на примере крупной продукции. Особое внимание на семинаре уделялось физически крупным и/или сложным изделиям (таким как крупные отопительные, вентиляционные системы, системы кондиционирования, распределительные трансформаторы и системы двигателей), чья эффективность не может быть легко оценена в испытательных лабораториях, используемых Органами по наблюдению за рынком (MSAs). Все презентации, показанные на этой встрече, и резюме семинара можно получить в секретариате.

Директива о Маркировке Энергопотребления

Что касается рамочной Директивы о Маркировке Энергопотребления, дискуссии в Европарламенте велись последние несколько недель. Напоминаем, что Industry, Research & Energy (ITRE) Committee – Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике является ведущим комитетом. Докладчик от ITRE, Dario Tamburrano (Италия, EFDD Group), внес значительные поправки в предложение Комиссии в своем проекте доклада. Члены ITRE затем внесли на рассмотрение около 500 поправок.

Оппозиционные докладчики, которые работали с этим досье от лица их политической группы, провели серию встреч в апреле, чтобы достичь компромисса по поправкам. Целью компромисса было собрать больше голосов, но члены Комитета ITRE не смогли достичь предварительного соглашения. Их мнения разделились по поводу того, необходима ли вообще база данных, предложенная Комиссией. Другим камнем преткновения стал процент оборудования, относящегося к высокому классу энергопотребления, и механизмы определения шкалы энергопотребления. Параллельно, Комитет по охране окружающей среды (ENVI) проголосовал за свой отчет, который будет внедрен в отчет Комитета ITRE. Члены Европарламента пришли к соглашению, что основная информация о производителе и его продукции – такая как название и показатели энергопотребления – должна быть публичной. Кроме того, для усиления контроля над рынком они требуют, чтобы производители предоставляли второй комплект данных, таких как методы испытаний, которые использовались для оценки энергопотребления продукта. Однако, эта информация будет доступна только Комиссии и национальным органам по контролю за рынком. Что касается следующих шагов, неформальные переговоры между Советом и Парламентом, вероятнее всего, начнутся после голосования Комитета ITRE в мае/июне 2016.

