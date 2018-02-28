МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №2 (95) 2018

ООО «Самсон Контролс» — российское представительство немецкой фирмы SAMSON, которая была основана в Германии, во Франкфурте-на-Майне в 1907 г. и начала свою с историю с разработки сильфонных регуляторов температуры прямого действия. Имеет почти столетний опыт и является одним из лидеров мирового производства регулирующей арматуры для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой и химико-фармацевтической промышленностей, а также для систем теплообеспечения.

Фирма выпускает широкий спектр технически совершенной и надежной регулирующей, отсечной и запорно-регулирующей арматуры с пневмо- и электроприводами: в основном, это односедельные проходные, угловые, мембранные, трехходовые, паропреобразующие регулирующие клапаны (заменяющие РОУ), быстродействующие отсекатели с плотным закрытием, регулирующие заслонки и поворотные клапаны с сегментным и шаровым затвором, а также регуляторы прямого действия температуры (t), давления (P), перепада давления (дР) и расхода (Q).

Кроме указанной арматуры, фирма выпускает: многофункциональные электронные цифровые регуляторы для систем отопления; исполнительные органы (проходные и трехходовые клапаны) для систем отопления, вентиляции и кондиционирования; показывающие, cамопишущие приборы и станции регулирования для стандартных электрических и пневматических сигналов; аналоговые электронные регуляторы; пневматические датчики; приборы для измерения давления, перепада давления.



