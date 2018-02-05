МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №1 (94) - 2018

АНОНС ФЕВРАЛЬСКОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «ТПА» – № 1 (94) 2018

Представляем вам содержание готовящегося к печати первого в 2018 году номера журнала «Трубопроводная арматура и оборудование». На его страницах вы найдете:

ИНТЕРВЬЮ

· ПРОФЕССИЯ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА – ПОЧЕТНАЯ И ПРЕСТИЖНАЯ, или С МУЖЧИНАМИ МНЕ РАБОТАТЬ КОМФОРТНЕЕ. Интервью с Еленой Мыховой, ведущим инженером-конструктором ООО «БРОЕН»

СТАТЬИ

· ЕЩЕ РАЗ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. Стабровский М. С., генеральный директор АО «НПФ «ЦКБА»; Тарасьев Ю. И., директор по научной и экспертной работе АО «НПФ «ЦКБА»; Токмаков О. А., зам. директора по научной работе АО «НПФ «ЦКБА»; Дунаевский С. Н., зам. директора по научной работе АО «НПФ «ЦКБА», Санкт-Петербург

· НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ. Анна Попова, редактор молодежной редакции ТПА, Санкт-Петербург

· МНОГОРАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ. Надежное и экономически эффективное решение для герметизации разъемных соединений ответственного оборудования. ООО «ИЛЬМА», Санкт-Петербург

· ЭИЛ-ЭНИЦ – УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ. Селькин С. Н., директор АО «ЭНИЦ», Электрогорск, Московская область

· ДНЕВНИК МАРКЕТОЛОГА. ИНДИЙСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ АРМАТУРЫ: почему они могут, а мы нет? Горобченко С. Л., МБА, директор по развитию КЦ ПРОМКОНСАЛТ, Санкт-Петербург, valvepromconsult@bk.ru

· ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ. Солодовников А. В., доцент кафедры «Промышленная безопасность и охрана труда» УГНТУ (канд. техн. наук). E-mail: bashexpert@gmail.com, Skype: AleksaSolodovnikov

· СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЦБП ПО ВАРКЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ. Троицкая Р. М., к. т. н., руководитель НТК «Экология», АО «ВНИИБ» (по 2017 год), Санкт-Петербург

· ПОДСТРОЙКА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ КЛАПАННЫХ УСТРОЙСТВ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ЦИКЛОГРАММЫ ИХ РАБОТЫ В СОСТАВЕ ПНЕВМОГИДРОСИСТЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ. Кирилин А. Н., Мулюкин О. П., Коленко Н. Н., Чернышев А. В.ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», Самара; Самарский государственный университет путей сообщения, Самара; ЗАО НПО «Аркон», Москва; Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва

· ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА: о необходимости технической модернизации современной аппаратуры. Казаков Л. А., к. т. н., генеральный директор НТЦ «Оценка-Экспертиза-Элмех», Москва, npf-elmex@mail.ru

· О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ. Неуймин В. М., к. т. н., ООО «Технологические системы защитных покрытий»

· DENDOR: время клиентоориентированных технологий. ЗАО «ЭНЕРГИЯ», Санкт-Петербург

ВОСПОМИНАНИЯ И ОТРЫВКИ ИЗ КНИГ

· КАК СТАТЬ КОНСТРУКТОРОМ? ЧАСТЬ 1. Мои технические университеты на Уралмашзаводе. ОТРЫВОК ИЗ НОВОЙ, РАСШИРЕННОЙ ВЕРСИИ КНИГИ «ПОЕДИНОК. МОЙ ПУТЬ – КОНСТРУИРОВАНИЕ». Михаил Кауфман, конструктор, изобретатель, автор журнала ТПА с 2012 года; Ванкувер, Канада

· ЗАПИСКИ КОНСТРУКТОРА. Федоров Б. И., ведущий конструктор завода АО «СибТяжМаш», Красноярск (до 1996 года)

· УВЕРТЮРА – ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧИТАТЕЛЯМ. Часть 2. Отрывок из нового варианта повести «Поединок. Мой путь – конструирование». Михаил Кауфман, конструктор, изобретатель, автор журнала ТПА с 2012 года; Ванкувер, Канада

· ВСЕВОЛОД АНАТОЛЬЕВИЧ АНАНЬЕВСКИЙ. Некролог

ШКОЛА ТПА

· СВАРНАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА – универсальная запорная арматура для эксплуатации инженерных систем. Плотников Г. Г., изобретатель, бывший генеральный директор арматурного завода «Строммаш», Ульяновск

· ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ в Заочной технической школе арматурного профессионализма (ЗТШ АРМАПРО). Эйсмонт В. П., член ТК 259 при АО «НПФ «ЦКБА», Санкт-Петербург

А ТАКЖЕ:

· СТРАНИЧКА ПОЭЗИИ. Владимир Гашенко. Верлибры

· МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик. Проект RU, окончательная редакция

· УКАЗАТЕЛЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ. ЧАСТЬ 3

· УКАЗАТЕЛЬ ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2017 ГОД В ЖУРНАЛЕ ТПА

· НОВАЯ РУБРИКА: Давайте говорить как арматуростроители



