МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №4 (91) - 2017

Вышел из печати и рассылается подписчикам осенний выпуск международного технического журнала «Трубопроводная арматура и оборудование (ТПА)» №4 (91). Представляем вам первые ТОП-10 заголовков в этом номере:

1. Арматурный завод ВАРК провел масштабное мероприятие в промышленной жизни Республики Башкортостан

2. Завод «САТЕЛЛИТ»: за 5 лет создано уникальное производство нефтегазовой арматуры. Интервью с Олегом Зариповым, генеральным директором завода «САТЕЛЛИТ»

3. ОЗНО: обновление номенклатуры одного из крупнейших заводов Башкортостана

4. Breeze Silver: шаровые стальные краны сборной конструкции

5. ОАО «СКБ СПА» (Чебоксары) – новое предприятие в группе компаний «БИРС» для производства электроприводов для трубопроводной арматуры

6. Арматурный завод АЛСО (Челябинск): новая номенклатура шаровой арматуры в 2017 году: исполнение в цельносварном корпусе до DN 500/400, PN 2.5

7. Историческое эссе Михаила Кауфмана: «Крушение машиностроения в СССР», часть 3

8. Курганский завод «ТЕМПЕР» начал поставки арматуры в Финляндию

9. Завод «КВО-АРМ»: освоены специальные типы дисковых затворов и шаровой арматуры

10. Сеть газопотребления: инфографика Уфимского нефтяного технического университета. Автор А.Солодовников

Сегодня международный журнал ТПА - единственное в России арматурное СМИ, которое бесплатно рассылается Почтой России всем проектировщикам и потребителям арматуры, приводов, деталей трубопроводов и оборудования. Создана уникальная база почтовых адресов предприятий и организаций, работающих в арматурной отрасли. Только проектных институтов в базе рассылок - более 1500. Конечных потребителей по всем отраслям промышленности - более 5000. Журнал рассылается в отдельном специально оформленном конверте и его доставка контролируется почтовым отделением № 30 г. Санкт-Петербурга. На все возвраты оформляется реестр недостоверных почтовых адресов. Часть журналов рассылается Экспресс-почтой «Пони Экспресс». В каждом номере более 40 оригинальных авторских технических статей и обзоров.

Редакция журнала ТПА, Санкт-Петербург, сентябрь 2017 года