МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3 (90) - 2017

Анонс июньского номера ТПА №3(90), 2017



Срок подачи материалов - до 5 июня.



Сдача номера в печать 13 июня (вторник).



Рассылка тиража подписчикам и потребителям Почтой России с 23 июня.



Основные темы номера на 2 мая 2017 года:



Материалы и статьи, посвященные юбилею ЛЗТА «Маршал», г. Луганск,



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ГОСТ 31901 «Арматура трубопроводная для атомных станций»,



НПА по вопросам, отнесенным к компетенции Ростехнадзора,



Как будем конкурировать или базовые принципы создания НИС в России. Письмо в редакцию журнала ТПА,



КИТАЙ: менеджмент в отрасли арматуростроения. Часть 3. Управленческая среда, основанная на национальных особенностях,



Интервью: с руководителями арматурных заводов и инжиниринговых компаний,



Способы и приемы обеспечения эксплуатационной надежности уплотнений затворов трубопроводной арматуры. Часть 4 (продолжение).



НПФ «РАСКО» - современные системы газоснабжения (обзор),



Московский завод УЗТПА выходит на плановые показатели,



Подстройка переходных процессов клапанных устройств под требования циклограммы их работы в составе пневмогидросистем двигателей летательных аппаратов,



Сила страгивания. Еще раз об уплотнительных устройствах в арматуре,



Арматурная архитектура (история зданий завода Лангензипена в Санкт-Петербурге),



решение



Записки инженера-конструктора. Часть 4. Как в советское время на аэрокосмических предприятиях мы «двигали» науку и защищали диссертации.



Моторы и передачи. Часть 5. (Из книги воспоминаний Михаила Кауфмана «Поединок. Мой путь ̶ конструирование»).



Разгрузка уплотняющих поверхностей подпружиненных затворов агрегатов от статических и ударных нагрузок при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах,



Компания «Ильма»: новые разработки в области уплотнительной техники,



Систематизация и совершенствование механизмов герметизации уплотняемых валов, поршней и затворов трубопроводной арматуры на базе камерных уплотнений



Молодежная редакция ТПА: новые статьи, обзоры, интервью.



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