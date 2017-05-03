МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3 (90) - 2017

Анонс июньского номера ТПА №3(90), 2017
Срок подачи материалов - до 5 июня.
Сдача номера в печать 13 июня (вторник).
Рассылка тиража подписчикам и потребителям Почтой России с 23 июня.
Основные темы номера на 2 мая 2017 года:
Материалы и статьи, посвященные юбилею ЛЗТА «Маршал», г. Луганск,
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ГОСТ 31901 «Арматура трубопроводная для атомных станций»,
НПА по вопросам, отнесенным к компетенции Ростехнадзора,
Как будем конкурировать или базовые принципы создания НИС в России. Письмо в редакцию журнала ТПА,
КИТАЙ: менеджмент в отрасли арматуростроения. Часть 3. Управленческая среда, основанная на национальных особенностях,
Интервью: с руководителями арматурных заводов и инжиниринговых компаний,
Способы и приемы обеспечения эксплуатационной надежности уплотнений затворов трубопроводной арматуры. Часть 4 (продолжение).
НПФ «РАСКО» - современные системы газоснабжения (обзор),
Московский завод УЗТПА выходит на плановые показатели,
Подстройка переходных процессов клапанных устройств под требования циклограммы их работы в составе пневмогидросистем двигателей летательных аппаратов,
Сила страгивания. Еще раз об уплотнительных устройствах в арматуре,
Арматурная архитектура (история зданий завода Лангензипена в Санкт-Петербурге),
решение
Записки инженера-конструктора. Часть 4. Как в советское время на аэрокосмических предприятиях мы «двигали» науку и защищали диссертации.
Моторы и передачи. Часть 5. (Из книги воспоминаний Михаила Кауфмана «Поединок. Мой путь ̶ конструирование»).
Разгрузка уплотняющих поверхностей подпружиненных затворов агрегатов от статических и ударных нагрузок при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах,
Компания «Ильма»: новые разработки в области уплотнительной техники,
Систематизация и совершенствование механизмов герметизации уплотняемых валов, поршней и затворов трубопроводной арматуры на базе камерных уплотнений
Молодежная редакция ТПА: новые статьи, обзоры, интервью.
Сегодня международный журнал ТПА - единственное в России арматурное СМИ, которое бесплатно рассылается Почтой России всем проектировщикам и потребителям арматуры, приводов, деталей трубопроводов и оборудования. Создана уникальная база почтовых адресов предприятий и организаций, работающих в арматурной отрасли. Только проектных институтов в базе рассылок - более 1500. Конечных потребителей по всем отраслям промышленности - более 5000. Журнал рассылается в отдельном специально оформленном конверте и его доставка контролируется почтовым отделением № 30 г. Санкт-Петербурга. На все возвраты оформляется реестр недостоверных почтовых адресов. Часть журналов рассылается Экспресс-почтой «Пони Экспресс». В каждом номере более 40 оригинальных авторских технических статей и обзоров.
Пресс-центр журнала ТПА, Санкт-Петербург, май 2076 года.
Срок подачи материалов - до 5 июня.
Сдача номера в печать 13 июня (вторник).
Рассылка тиража подписчикам и потребителям Почтой России с 23 июня.
Основные темы номера на 2 мая 2017 года:
Материалы и статьи, посвященные юбилею ЛЗТА «Маршал», г. Луганск,
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ГОСТ 31901 «Арматура трубопроводная для атомных станций»,
НПА по вопросам, отнесенным к компетенции Ростехнадзора,
Как будем конкурировать или базовые принципы создания НИС в России. Письмо в редакцию журнала ТПА,
КИТАЙ: менеджмент в отрасли арматуростроения. Часть 3. Управленческая среда, основанная на национальных особенностях,
Интервью: с руководителями арматурных заводов и инжиниринговых компаний,
Способы и приемы обеспечения эксплуатационной надежности уплотнений затворов трубопроводной арматуры. Часть 4 (продолжение).
НПФ «РАСКО» - современные системы газоснабжения (обзор),
Московский завод УЗТПА выходит на плановые показатели,
Подстройка переходных процессов клапанных устройств под требования циклограммы их работы в составе пневмогидросистем двигателей летательных аппаратов,
Сила страгивания. Еще раз об уплотнительных устройствах в арматуре,
Арматурная архитектура (история зданий завода Лангензипена в Санкт-Петербурге),
решение
Записки инженера-конструктора. Часть 4. Как в советское время на аэрокосмических предприятиях мы «двигали» науку и защищали диссертации.
Моторы и передачи. Часть 5. (Из книги воспоминаний Михаила Кауфмана «Поединок. Мой путь ̶ конструирование»).
Разгрузка уплотняющих поверхностей подпружиненных затворов агрегатов от статических и ударных нагрузок при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах,
Компания «Ильма»: новые разработки в области уплотнительной техники,
Систематизация и совершенствование механизмов герметизации уплотняемых валов, поршней и затворов трубопроводной арматуры на базе камерных уплотнений
Молодежная редакция ТПА: новые статьи, обзоры, интервью.
Сегодня международный журнал ТПА - единственное в России арматурное СМИ, которое бесплатно рассылается Почтой России всем проектировщикам и потребителям арматуры, приводов, деталей трубопроводов и оборудования. Создана уникальная база почтовых адресов предприятий и организаций, работающих в арматурной отрасли. Только проектных институтов в базе рассылок - более 1500. Конечных потребителей по всем отраслям промышленности - более 5000. Журнал рассылается в отдельном специально оформленном конверте и его доставка контролируется почтовым отделением № 30 г. Санкт-Петербурга. На все возвраты оформляется реестр недостоверных почтовых адресов. Часть журналов рассылается Экспресс-почтой «Пони Экспресс». В каждом номере более 40 оригинальных авторских технических статей и обзоров.
Пресс-центр журнала ТПА, Санкт-Петербург, май 2076 года.