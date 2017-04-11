МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №2 (89) - 2017

Вышел из печати и рассылается подписчикам новый выпуск научно-технического журнала ТПА №2-2017.

Содержание номера:

2 25 ЛЕТ КОМПАНИИ «НТП ТРУБОПРОВОД». Юбилей ведущей инжиниринговой организации

Пять вопросов в день юбилея. Интервью с директором ООО «НТП Трубопровод» Анатолием Захаровичем Миркиным

6 ПЕНЗЕНСКИЙ «ЛМЗ «МАШСТАЛЬ»: ужесточились требования к качеству металла, его чистоте, механическим и химическим показателям, а также к поверхности отливок

Интервью с коммерческим директором «ЛМЗ «МашСталь» Кошеваровым Дмитрием Владимировичем

10 ВАЛЕРИЙ НЕФЁДЦЕВ: созданию новой техники посвящена вся моя жизнь!

Интервью с Валерием Петровичем Нефёдцевым, руководителем арматурного направления АО «Атоммашэкспорт»

14 ТД «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»: новая конструкция задвижек ЗКС повышает их надежность и безопасность в использовании

Иванов А. И., коммерческий директор ТД «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

18 КОМПАНИЯ АУМА: компактное решение для автоматизации арматуры

Сысоев Д. В., заместитель технического директора по инженерной поддержке ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

22 МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ: отрасли нужны образование, технологии и творчество

Анна Попова, редактор молодежной редакции журнала ТПА

26 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Инновационные решения компании «ИЛЬМА»

30 ПЕРЕЧЕНЬ КАРТ КОНТРОЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-НЫХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

Солодовников А. В., доцент кафедры ПБиОТ ФГБОУ ВО УГНТУ, к. т. н.

32 ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПРУЖИННОЙ ЗАПОРНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МЕТОДАМИ КОНСТРУКЦИОННОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ

Мулюкин О. П., Коленко Н. Н., Чернышев А. В., Самарский государственный университет путей сообщения, ЗАО НПО «Аркон», Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

35 ВОДА И ТРУБЫ. Записки конструктора

Федоров Б. И., бывший ведущий конструктор завода АО «СибТяжМаш»

36 ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ГОСТ Р 55019-2012. «Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия»

40 ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ВЕКТОР-Р»: СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

42 ПРИРОДА ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА АРМАТУРЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ. Часть 3

Сейнов С. В., д. т. н., проф., чл.-корр. РАПК, президент – научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»

46 РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРЕДОХРАНИ-ТЕЛЬ-НЫХ КЛАПАНОВ В ПРОЕКТЕ НОВОГО ГОСТА. Расчет температур и учет термодинамической неравновесности

Корельштейн Л. Б., к. ф.-м. н., зам. директора по научной работе «НТП Трубопровод»

48 О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ И ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ И УСТАНОВКАХ

Апарин Е. Л., к. т. н., заместитель генерального директора ООО «НПФ «РАСКО»

50 ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ТАРАСЬЕВ: «Я с гордостью говорю, что я арматуростроитель!» Часть 2

Интервью с заместителем генерального директора АО «НПФ «ЦКБА» Юрием Ивановичем Тарасьевым

52 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАПАННЫХ УСТРОЙСТВ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВИБРОИЗОЛЯТОРА

Мулюкин О. П., Коленко Н. Н., Бугаков В. А., Самарский государственный университет путей сообщения, ЗАО НПО «Аркон», Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

54 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И КАВИТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ В ДИАПАЗОНЕ ДАВЛЕНИЙ ДО 3,0 МПА

Котельников Л. В., Пошивалов Е. А.,Чиняев И. Р., Шанаурин А. Л., Фоминых А. В., ООО НПФ «МКТ-АСДМ»

56 САЯНСКАЯ ЗАНОЗА. Задвижка как мина замедленного действия

Федоров Б. И., бывший ведущий конструктор завода АО «СибТяжМаш»

58 КАК РАЗВИВАТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА ВМЕСТЕ С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА?

Интервью с Даниилом Шороховым, директором по техническим и инженерным вопросам компании «ДУНВЕН Сантехника»

61 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗГРУЗКИ УПЛОТНЕНИЙ КЛАПАННО-СЕДЕЛЬНЫХ ПАР ОТ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ СРЕД

Чернышев А. В., Мулюкин О. П., Коленко Н. Н., Московский государст-венный технический университет имени Н. Э. Баумана, Самарский государственный университет путей сообщения, ЗАО НПО «Аркон»

76 ИЗ ЗАПИСОК ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА. ЧАСТЬ 4. Об участии в деятельности самарских научных школ по подготовке высококвалифицированных научных кадров для арматуростроения

Мулюкин О. П., д. т. н., профессор, Самарский государственный университет путей сообщения

79 АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ MOLYKOTE 3402C LEADFREE ДЛЯ ОБСАДНЫХ И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ – СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА РЕЗЬБОВЫМ СМАЗКАМ