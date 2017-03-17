МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №2 (89) - 2017

Анонс второго номера (спецвыпуск) в 2017 году международного журнала ТПА №1(88) к выставке «НЕФТЕГАЗ»



Срок подачи материалов - до 3 апреля.



Сдача номера в печать 20 февраля (понедельник).5 апреля.



Рассылка тиража подписчикам и потребителям Почтой России с 15 апреля



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ГОСТ Р 55019-2012 «Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия»



Использование клапанных устройств в качестве элементов управления силовой характеристикой пневматического виброизолятора



Мулюкин О. П., Коленко Н. Н., Бугаков В. А., Самарский государственный университет путей сообщения (Самара), ЗАО НПО «Аркон» (Москва), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (Москва).



КИТАЙ: менеджмент в отрасли арматуростроения.



Часть 2. Управленческая среда, основанная на национальных особенностях



Юбилейные материалы о НТП «Трубопровод» (Москва),



Юрий Иванович Тарасьев: «Я с гордостью говорю, что я арматуростроитель!».



Интервью с заместителем генерального директора АО «НПФ «ЦКБА» Юрием Ивановичем Тарасьевым. Часть 2 (окончание).



Новые конструкции узлов задвижек ЗКС с целью повышения надежности и безопасности их использования", АО «ТД «Воткинский завод».



Способы и приемы обеспечения эксплуатационной надежности уплотнений затворов трубопроводной арматуры. Часть 3 (окончание).



Повышение сейсмостойкости пружинной запорно-предохранительной арматуры



методами конструкционного демпфирования.



НПФ «РАСКО» - современные системы отопления и газоснабжения.



Записки инженера-конструктора. Часть 4. Как в советское время на аэрокосмических предприятиях мы «двигали» науку и защищали диссертации.



Моторы и передачи. Часть 5. (Из книги воспоминаний Михаила Кауфмана «Поединок. Мой путь ̶ конструирование»).



Молодежная редакция ТПА: «Как развивать молодого специалиста вместе с развитием технологий и инжиниринга», Интервью с Даниилом Шороховым, директором по техническим и инженерным вопросам компании «ДУНВЕН Сантехника»



На ЛМЗ «МашСталь» (Пенза) реализуется программа по техническому перевооружению плавильного производства для арматурных заводов. Интервью с коммерческим директором ЛМЗ «МашСталь» Кошеваровым Дмитрием Владимировичем



Разгрузка уплотняющих поверхностей подпружиненных затворов агрегатов от статических и ударных нагрузок при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах,



Мулюкин О. П., Шакиров Ф. М., Береснев В. Л., Путилин С. В. Самарский государственный университет путей сообщения, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самара).



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Пресс-центр журнала ТПА, Санкт-Петербург, ноябрь 2016 года.