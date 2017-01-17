МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №1 (88) - 2016

Дневник маркетолога. Итоги 2016 года.

Универсальный дисковый поворотный клапан с функциями регулятора.

Российские инновационные разработки мембранных клапанов многоразового

действия.

Проект ГОСТ: «Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности». Часть 3 (окончание).

Способы и приемы обеспечения эксплуатационной надежности уплотнений затворов трубопроводной арматуры. Часть 2 (продолжение).

Группа Самсон (SAMSON GROUP) создала новый регулирующий клапан в рамках программы ИННОВАЦИЯ 4.0.

Повышение сейсмостойкости пружинной запорно-предохранительной арматуры

методами конструкционного демпфирования.

Труба - что проще: проблемы проектирования трубопроводов. Современный подход.

НПФ ЦКБА - головная организация в арматуростроении в области стандартизации и экспертизы.

Некоторые особенности разгрузки уплотнений клапанно-седельных пар от силового воздействия рабочих сред.

НПФ «РАСКО» - современные системы отопления и газоснабжения.

Записки инженера-конструктора. Часть 3. Как в советское время на аэрокосмических предприятиях мы «двигали» науку и защищали диссертации.

Моторы и передачи. Часть 4. (Из книги воспоминаний Михаила Кауфмана «Поединок. Мой путь ̶ конструирование»).

ЗАПИСКИ КОНСТРУКТОРА. ЧАСТЬ 4. Конструкторы и перестройка.

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Пресс-центр журнала ТПА, Санкт-Петербург, ноябрь 2016 года.