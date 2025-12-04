Дневник главного редактора
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №6 (141) 2025

04 декабря, 2025 38
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВЫЙ ВЫПУСК ТПА ПОСВЯЩЕННЫЙ ИТОГАМ 2025 ГОДА И ПРОБЛЕМАМ АРМАТУРНОГО РЫНКА
В УСЛОВИЯХ ТРЕНДА НА СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ. СЕГОДНЯ ТПА - ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ
НА РЫНКЕ АРМАТУРЫ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В новом году журналу ТПА исполнтся 25 лет. Есть прблемы с финансами,
но журнал будет печататься и издаваться как это было все 25 прошедших лет.
