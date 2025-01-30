МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №1 (136) 2025

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА "ТЕРМОБРЕСТ".
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК А4 ИЛИ А3 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
ВЫПУСК БУДЕТ НАПОЛНЕН НОВЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И АНАЛИТИЧЕСКИМИ ОБЗОРАМИ.
ТАКЖЕ НОВЫМИ СТАТДАННЫМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ,ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
И ЭКСПЕРТОВ В ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ.
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