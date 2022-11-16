МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ»
№6 (123) 2022
НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (ИТОГОВЫЙ-2022) ПОСВЯЩЕН АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И СОДЕРЖИТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВСЕХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
№6 (123) 2022
НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (ИТОГОВЫЙ-2022) ПОСВЯЩЕН АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И СОДЕРЖИТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВСЕХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ