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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №6 (123) 2022

16 ноября, 2022 0
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ»
№6 (123) 2022

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (ИТОГОВЫЙ-2022)  ПОСВЯЩЕН АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И СОДЕРЖИТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВСЕХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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