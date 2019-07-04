ТПА ДАЙДЖЕСТ БИРЖИ ТРУДА ИЮНЬ 2019 07 03

Этим выпуском мы продолжаем постоянное информирование о состоянии рынка труда и актуальных вакансиях в арматурной отрасли. В дайджесте Вы узнаете о новостях на рынке труда арматуры, требованиях к кадрам, самых востребованных, самых новых, самых "дорогих" и региональных вакансиях и обучении.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА АРМАТУРЫ

За июнь работодателями по выборке трубопроводная арматура на сайте www.hh.ru предложено в целом 330 вакансий. Компании приглашают специалистов на полный день, и в редких случаях стажеров и на проектную работу. Тем не менее, количество вакансий на сменную работу или вахты возрастает. Большинство компаний не пользуются услугами агентств, размещая вакансии на сайтах - агрегаторах поиска работы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Распределение вакансий по профессиональной специализации сложилось следующим образом:

Профобласть

· Производство 143

· Продажи 135

· Рабочий персонал 62

· Строительство 45

· Добыча сырья 16

· Транспорт 12

· Закупки 12

· Маркетинг 7

· Начало карьеры 6

· Бухгалтерия 5

· Админ. персонал 5

· Инсталляция 4

· Авто 3

· Топ-менеджмент 3

· IT, телеком 2

· Банки 2

· Наука, образование 2

· Юриспруденция 2

· Управление персоналом 1

· Безопасность 1

· Консультирование 1

Количество требуемых специализаций за прошедший период составило 21 направление и значительно выросло по сравнению с прошлыми периодами. Основной рост происходил за счет смежных или административных должностей. Изменения произошли и в верхних строках вакансий. Впервые за долгое время востребованность показали производственные вакансии, опередившие вакансии по продажам. С учетом роста востребованности в рабочем персонале производству требуется значительно больше специалистов, чем ранее. Выросла потребность в строительстве и добыче сырья. Сохраняется порядок расположения остальных специальностей, обеспечивающих основные, в т.ч. на специалистов по закупкам и маркетингу. Компании выставляют запросы на топ-менеджеров и начинающих специалистов (начало карьеры), а также специалистов по обучению. Абсолютное большинство специалистов требуются на полную занятость и полный рабочий день.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОПЫТУ РАБОТЫ

Опыт работы

· От 1 года до 3 лет 197

· От 3 до 6 лет 84

· Нет опыта 41

· Более 6 лет 8

В компаниях, как и в прошлом периоде, требуются специалисты с небольшим опытом работы. Возросло желание компаний иметь сотрудников без опыта работы. Зрелых специалистов требуется примерно в 2 раза меньше. Запросы на специалистов с опытом более 6 лет по отношению к общему числу вакансий составляют не более 2,4%.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ЗАРПЛАТАМ

Распределение зарплат сложилось следующим образом

Зарплата

· Указана 206

· от 40 000 руб. 139

· от 65 000 руб. 85

· от 90 000 руб. 47

· от 115 000 руб. 29

· от 140 000 руб. 14

Изменения в соотношении в уровне зарплат по сравнению с прошлым периодом не произошло. Как и ранее, максимальное количество предложений приходится на уровень от 40.000 руб (статистики по более низким уровням сайт не предоставил). Предложение в области максимальных зарплат несколько выросло по сравнению с прошлым периодом и составляет - 140.000 руб.

Зарплату в вакансиях указывают около 60% работодателей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОТРАСЛИ КОМПАНИИ

Отрасль компании

· Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 110

· Металлургия, металлообработка 80

· Услуги для бизнеса 33

· Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 28

· Розничная торговля 16

· Товары народного потребления (непищевые) 16

· Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 16

· Нефть и газ 16

· Информационные технологии, системная интеграция, интернет 14

· Энергетика 14

· СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 13

· Добывающая отрасль 6

· Автомобильный бизнес 5

· ЖКХ 4

· Тяжелое машиностроение 3

· Химическое производство, удобрения 3

· Образовательные учреждения 3

· Государственные организации 2

· Перевозки, логистика, склад, ВЭД 1

· Финансовый сектор 1

· Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 1

· Продукты питания 1

В целом за несколько месяцев наблюдений сложилась определенная структура спроса на специалистов по отраслям. Первое место, как правило, занимают компании по промышленному оборудованию, второе делят компании по металлообработке и электронике. Розничная торговля и ТНП, аа также строительство по рангу, как правило, занимают третье место. Такие отрасли как нефтегаз, энергетика, добывающая отрасль, ЖКХ, тяжелое машиностроение, химическое производство занимают четвертое место по рангу. Остальные отрасли не имеют существенного интереса к специалистам по арматуре.

Наибольшее отличие от традиционного распределения вакансий в этом месяце произошло из-за увеличения количества запросов на специалистов, предоставляющих услуги для бизнеса. В своем большинстве эти вакансии связаны с продажами.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ

· Россия

· Москва 54

· Санкт-Петербург 34

· Владимирская область 32

· Московская область 19

· Челябинская область 18

· Свердловская область 14

· Пензенская область 13

· Республика Башкортостан 12

· Саратовская область 12

· Самарская область 10

· Новосибирская область 9

· Пермский край 9

· Республика Татарстан 7

· Республика Бурятия 6

· Кемеровская область 6

· Краснодарский край 6

· Ростовская область 6

· Нижегородская область 6

· Новгородская область 6

· Красноярский край 5

· Приморский край 3

· Иркутская область 3

· Тюменская область 3

· Оренбургская область 3

· Белгородская область 3

· Ленинградская область 3

· Хабаровский край 2

· Алтайский край 2

· Омская область 2

· Томская область 2

· Рязанская область 2

· Ярославская область 2

· Воронежская область 2

· Тульская область 2

· Республика Коми 2

· Республика Саха (Якутия) 1

· Республика Хакасия 1

· Забайкальский край 1

· Ханты-Мансийский АО - Югра 1

· Волгоградская область 1

· Республика Крым 1

· Ульяновская область 1

· Ивановская область 1

· Брянская область 1

· Липецкая область 1

В июне регионы проявили значительную активность и общее количество регионов, выставивших вакансии составило более 45. Учитывая большую потребность в производственном персонале и рабочих вакансиях, по всей видимости, рост связан с летним ремонтным периодом на предприятиях- потребителях и потребностью в рабочих руках на предприятиях, осуществляющих сервис на этих предприятиях.

Максимальное количество вакансий традиционно заявляется в Москве. Второе место по вакансиям имеет Санкт-Петербург. Третье место по рангу заняли промышленные "арматурные" регионы, такие как Челябинская, Свердловская, Пензенская область и др.

Новые актуальные вакансии за неделю Вы можете посмотреть на сайте www.valverus.info.