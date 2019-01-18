«КОНТУР» МОДЕРНИЗИРУЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЗАВОДСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ

В первых числах января в центральной заводской лаборатории ПАО «Контур», главной производственной площадки МК «Сплав», установлено испытательное оборудование нового поколения, отвечающее всем современным требованиям к организации контроля качества металла.

Основное направление деятельности ЦЗЛ – испытания всей производимой продукции и поступающих на предприятие материалов на соответствие требованиям конструкторской, технологической и другой документации. Запуск в работу высокоточного металлографического оборудования и новой разрывной машины стали одними из мероприятий проводимой на предприятии модернизации и последующей аккредитации центральной заводской лаборатории.

Проведение комплекса испытаний разрушающего и неразрушающего контроля с фиксацией результатов протоколами аттестованной и аккредитованной лаборатории является одним из основных требований, которые предприятия атомной, нефтегазовой и других сфер предъявляют к производителям арматуры и оборудования.

Зоя Григорьевна Белай, начальник ЦЗЛ:

— Новое разрывное оборудование рассчитано на испытания металла на растяжение при нормальных и повышенных температурах до 800 0С. Машина работает автоматизированно, результаты фиксируются в электронном виде, влияние человеческого фактора на ход испытаний и полученные результаты максимально снижено. В настоящее время ведется пуско-наладочный процесс нового металлографического оборудования, обеспечивающего автоматизированную пробоподготовку. За последние годы требования заказчиков к качеству продукции серьезно возросли, и наличие у производителя современной лаборатории с оборудованием высокой точности, которое минимизирует уровень субъективности при контроле, является одним из обязательных условий участия в тендерах, проводимых, в частности, иностранными заказчиками.

В планах на ближайший период – приобретение промышленного оцифровщика для сканирования радиографической пленки. Рентгеногаммаграфирование – контроль сварных соединений практически готового изделия. В соответствии с требованиям атомной, нефтегазовой, космической и других отраслей промышленности, данное оборудование обеспечит высокое качество изображений и их архивацию в электронном виде.

ЦЗЛ — важнейшее звено в многоступенчатой системе контроля качества выпускаемой «Контуром» продукции. Сегодня предприятие силами собственной заводской лаборатории в стопроцентном объеме обеспечивает контроль качества всей производимой продукции.

МК «СПЛАВ» – ЭТО:

* Один из ведущих производителей трубопроводной арматуры в РФ с 40-летней историей

* Полный цикл производства, от разработки опытных образцов продукции и оборудования до серийного выпуска

* Высокопрофессиональная команда сотрудников – более 950 чел.

* Разработка и адаптация трубопроводной арматуры под требования заказчика собственным проектно-конструкторским институтом

* 100% продукции проходит испытания в собственном уникальном испытательном центре

* Общие производственные площади составляют более 100 000 м2.

* Продукция МК «Сплав» используется на всех АЭС на территории России и за рубежом в странах СНГ и Восточной Европы, на атомных станциях в Китае, Индии, Иране.

* Крупнейшие потребители продукции и оборудования производства МК «Сплав» — корпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Северсталь», «Уралвагонзавод» и др.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»