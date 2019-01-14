Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Воткинский «Техновек» запустит вторую очередь литейного производства

14 января, 2019 14

ООО «Завод НГО «Техновек» намерено запустить вторую очередь литейного цеха. Компания уже подала заявку в Фонд развития промышленности, чтобы участвовать в конкурсе на получение льготного кредита, стоимость инвестпроекта составляет 300 миллионов рублей.

В прошлом году объем реализации продукции превысил 3 миллиарда, на рынке нефтегазового оборудования предприятие занимает лидирующие позиции. В 2016 году на его базе был создан Удмуртский промышленный кластер. В пятницу, 11 января, с деятельностью «Техновека» ознакомился глава региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Об основных направлениях деятельности предприятия, внедрении новых технологий и реализуемых социальных программах губернатору рассказал генеральный директор завода Юрий Парамонов. Он отметил, что спрос на продукцию завода сегодня имеется не только по России, но и за рубежом, заключаются договоры на поставку с ОАЭ, Алжиром, Бахрейном. Среди партнёров предприятия - ведущие российские компании, такие как Роснефть, Лукойл, Татнефть, а также предприятия Казахстана, Украины, Узбекистана, Азербайджана.

«Объём реализации продукции за 2018 год составил 3 млрд 222 млн рублей. На рынке нефтегазового оборудования Российской Федерации мы являемся одним из лучших предприятий», - подчеркнул Юрий Парамонов.

Сегодня ООО «Завод НГО «Техновек» – это современное предприятие с развитой инфраструктурой, на котором трудится более 1000 человек. Основное направление деятельности предприятия – изготовление оборудования для нефтегазовой отрасли. Завод производит запорную и запорно-регулирующую арматуру, трубопроводные изолирующие соединения, оборудование для обвязки устья нефтяных и газовых скважин и другие изделия. Высокое качество и отличные технические характеристики продукции ежегодно подтверждаются на выставках российского и международного уровней. В 2015 году предприятие признано «Лучшим производителем фонтанной арматуры в России».

По материалам удмуртских СМИ


← Вернуться