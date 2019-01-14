Воткинский «Техновек» запустит вторую очередь литейного производства

ООО «Завод НГО «Техновек» намерено запустить вторую очередь литейного цеха. Компания уже подала заявку в Фонд развития промышленности, чтобы участвовать в конкурсе на получение льготного кредита, стоимость инвестпроекта составляет 300 миллионов рублей.

В прошлом году объем реализации продукции превысил 3 миллиарда, на рынке нефтегазового оборудования предприятие занимает лидирующие позиции. В 2016 году на его базе был создан Удмуртский промышленный кластер. В пятницу, 11 января, с деятельностью «Техновека» ознакомился глава региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Об основных направлениях деятельности предприятия, внедрении новых технологий и реализуемых социальных программах губернатору рассказал генеральный директор завода Юрий Парамонов. Он отметил, что спрос на продукцию завода сегодня имеется не только по России, но и за рубежом, заключаются договоры на поставку с ОАЭ, Алжиром, Бахрейном. Среди партнёров предприятия - ведущие российские компании, такие как Роснефть, Лукойл, Татнефть, а также предприятия Казахстана, Украины, Узбекистана, Азербайджана.

«Объём реализации продукции за 2018 год составил 3 млрд 222 млн рублей. На рынке нефтегазового оборудования Российской Федерации мы являемся одним из лучших предприятий», - подчеркнул Юрий Парамонов.

Сегодня ООО «Завод НГО «Техновек» – это современное предприятие с развитой инфраструктурой, на котором трудится более 1000 человек. Основное направление деятельности предприятия – изготовление оборудования для нефтегазовой отрасли. Завод производит запорную и запорно-регулирующую арматуру, трубопроводные изолирующие соединения, оборудование для обвязки устья нефтяных и газовых скважин и другие изделия. Высокое качество и отличные технические характеристики продукции ежегодно подтверждаются на выставках российского и международного уровней. В 2015 году предприятие признано «Лучшим производителем фонтанной арматуры в России».

По материалам удмуртских СМИ