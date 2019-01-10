ООО «КОНСТАНТА-2» ПОЛУЧИЛО КРЕДИТ НА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ТПА

Волжский завод «Константа-2» получил льготный займ в 23 миллиона рублей от федерального и регионального Фондов развития промышленности. Эти деньги потратят на создание импортозамещающей линии для серийного выпуска трубопроводной запорной арматуры из пластика.

Как сообщили в комитете промышленности и торговли, займ для волжского предприятия предоставили совместно: федеральный Фонд развития промышленности направил ему 16 миллионов рублей, а еще семь миллионов рублей софинансировал региональный институт.

Важно отметить, что на создание импортозамещающего производства «Константе» потребуется более 40 миллионов рублей. После его реализации предприятие наладит выпуск уплотнений из полимерных композиционных материалов, резиновых смесей, металлополимерных подшипников и комбинированных уплотнителей: эти детали широко востребованы на объектах энергетики и ЖКХ, в нефтеперерабатывающей и химической промышленности, на железнодорожном и водном транспорте.

Тем не менее, эти необходимые товары сегодня в основном закупают за рубежом - в Китае и Европе. И первыми в стране наладят выпуск аналогов именно волгоградцы. После этого они станут единственными отечественными производителями полимерной, стойкой к агрессивным средам и высоким температурам водопроводной арматуры.

Составы уникальных полимерных композиционных материалов были разработаны специалистами предприятия – они надеются, что помимо решения задач импортозамещения новая продукция будет иметь успех за рубежом.

ООО «Константа-2» - это научно-производственное предприятие, основанное в 1993 году, где наряду с производством серийной продукции проводятся инновации: идет большая работа по разработке и внедрению новых композиционных материалов на основе полимеров и изделий из них. Основным профилем работы является производство уплотнений подвижных и неподвижных соединений из полимерных материалов и разработка новых материалов для их модернизации. Большое внимание уделяется изучению физико-механических свойств новых композиций на основе фторопластов ПЭЭК, ПФС, ПФА и других коррозионно- и теплостойких полимеров и доведение их характеристик до требуемых потребителем.

По материалам портала «Волга-Каспий»