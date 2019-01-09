Компания ИЛЬМА расширяет дилерскую сеть в регионах РФ и странах Таможенного союза ЕАЭС и представляет новых дилеров, которые осуществляют поставки фирменных уплотнений Ильма® и ГраФлан®, а также продукции зарубежных партнёров компании «ИЛЬМА».

ООО «Сибпромтех» (г. Новосибирск) теперь является официальным дистрибьютором ИЛЬМЫ в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской области, Кемеровской области, Красноярском крае, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Республике Тыва и Республике Хакасия.

По дилерскому соглашению на территории Республики Казахстан продукцию ИЛЬМЫ теперь официально поставляет ТОО «ГРАФИТУМ».

В связи с участившимися фактами недобросовестной конкуренции и поставкой заказчикам изделий с неудовлетворительным качеством под видом фирменной продукции ИЛЬМЫ и её зарубежных

партнёров компания призывает приобретать оригинальные уплотнения непосредственно в компании «ИЛЬМА» либо у официальных дистрибьюторов. Информацию о дилерах и дочерних компаниях ИЛЬМЫ можно найти по ссылке »»»

О фактах недобросовестной конкуренции сообщать по тел. (812) 326 6018 или e-mail: ilma@ilma-sealing.com.

ИЛЬМА – научно-производственная компания, основанная в 1994 году, которая специализируется на разработке и производстве промышленных уплотнений, а также поиске инженерных решений в области герметизации неподвижных и подвижных разъемных соединений промышленного оборудования и трубопроводов. Инженеры ИЛЬМЫ являются авторами более 100 изобретений в области уплотнительной техники. Подробнее об интеллектуальной собственности ИЛЬМЫ »»»

Под собственными торговыми марками Ильма® и ГраФлан® компания разрабатывает и производит на заводе в Санкт-Петербурге фланцевые прокладки и ленту, сальниковую набивку и кольца, межфланцевые ремонтные заглушки, ремонтные комплекты для изолирующих фланцевых соединений.

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»