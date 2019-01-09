ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ПДД-РАСКО ВНЕСЕН В РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

, новинка ассортимента компании НПФ «РАСКО» под брендом РАСКО, внесен в реестр средств измерений. ПДД-РАСКО предназначен для измерения перепада давления различных газов, неагрессивных по отношению к примененным конструкционным материалам.

Высокую конкурентоспособность прибора обеспечивают следующие конструктивные особенности:

* Современная моноблочная конструкция с вентильным блоком.

* Низкие пределы измерений от 0,25 кПа.

* Дисплей с индикацией текущего значения давления.

* Выходной сигнал 4-20 мА или 0-5; 0-2 В.

* Корпус сенсорного и трехвентильного блоков из нержавеющей стали.

* Исполнение со взрывозащитой вида Ex «искробезопасная электрическая цепь».

* Цифровой интерфейс RS-485 (опция).

* Один или два релейных выхода (опция).

* Межповерочный интервал (МПИ) – 4 года.

* Низкая цена, обеспечивающая уникальное соотношение «цена/качество».

Преобразователь разности давлений ПДД-РАСКОзарегистрирован в Государственном реестре СИ РФ № 73013-18. Подробные технические характеристики >>

ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» основано в 1994 году с целью комплексного решения вопросов оснащения предприятий различных отраслей промышленности современным газовым оборудованием, приборами теплотехнического контроля и регулирующим оборудованием. Основные направления работ: разработка, консультации, поставка, монтаж и сервисное обслуживание энерго- и ресурсосберегающего оборудования, средств контроля и регулирования для автоматизации технологических процессов, систем водо-, тепло- и газоснабжения, а также кондиционирования и хладоснабжения.

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»