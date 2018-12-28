МК «СПЛАВ» – ПОСТАВЩИК АРМАТУРЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ В ТУРЦИИ АЭС

В конце декабря ПАО «Контур», основная производственная площадка Корпорация «Сплав», заключил первый договор на поставку крупной партии обратных затворов для строящейся атомной электростанции «Аккую». Это масштабный объект сотрудничества между Россией и Турцией, предполагающий возведение первой в стране атомной электростанции в провинции Мерсин на юго-востоке государства. АЭС сооружается по российскому проекту и включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков.

Юлия Пенязь, коммерческий директор МК «Сплав»: «Этот договор стал закономерным результатом большой работы, проделанной нашими специалистами. В 2018 году мы прошли технический аудит двух турецких надзорных органов и в результате получили сертификат ТАЕК, который позволил нам войти в список поставщиков и участвовать в лотах. По итогам конкурентной тендерной процедуры наше предложение было признано лучшим. Это говорит, в первую очередь, о нашей конкурентоспособности и прочном положении на рынке».

Этим контрактом «Сплав» открывает очередной этап партнерских отношений по строительству атомных объектов за рубежом. Производство и поставка трубопроводной арматуры по заключенному договору будет осуществляться с 2020 года в течение трех лет. Общая сумма первого контракта с Турецкой АЭС составила 2,6 млн долларов. Предполагается, что блоки атомной станции «Аккую» будут вводиться в строй последовательно с интервалами в один год начиная с 2023.

«Мы выиграли первый лот, но это для нас только начало, — комментирует Юлия Пенязь. — Сейчас мы уже участвуем в других тендерах на поставку для АЭС «Аккую» и в течение всего 2019 года будем наращивать имеющиеся объемы. Учитывая наш многолетний опыт сотрудничества с другими зарубежными атомными станциями, не сомневаемся, что будем заключать новые контракты».

Корпорация «Сплав» имеет почти двадцатилетний опыт сотрудничества в строительстве зарубежных атомных станций. В 2000-ом году «Сплав» начал сотрудничество с КНР по строительству Тяньваньской АЭС. За весь период работы для первой и второй очередей строящейся атомной станции Корпорация произвела и отгрузила порядка 18 тыс. единиц арматуры и оборудования. Сегодня трубопроводной арматурой «Сплава» оборудована каждая зарубежная АЭС, построенная по российским проектам. На данный момент Корпорация участвует в строительстве 2-х блоков на АЭС «Руппур» в Банглалеш, «Куданкулам» в Индии, второго блока Белорусской АЭС.

По материалам пресс-службы МК «Сплав