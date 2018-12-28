СП «ТермоБрест» признано лучшим предприятием в отрасли

Экспертным советом общероссийской программы «Во Благо России» компания «ТермоБрест» была удостоена премии «За безупречную репутацию в бизнесе и высокое качество продукции и услуг» и памятным знаком «Лидеры новой экономики».





СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО сегодня — предприятие с мощным научно-техническим потенциалом и 28-летним опытом разработки и производства газовой трубопроводной арматуры и приборов дистанционной автоматики. Продукция предприятия используется для обеспечения безопасности и регулирования теплоэнергетических установок промышленного и бытового назначения, а также в системах газоснабжения и газопотребления.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО