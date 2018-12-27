НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» ГОТОВИТ К ВЫХОДУ НОВЫЙ КАТАЛОГ С ТИПОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ

Как сообщает пресс-службы НПО «ГАКС-Армсервис», на предприятии готовится к выходу новый каталог «Типовые решения для проектных организаций». Издание предназначено для специалистов, проектирующих объекты нефтегазового комплекса. В каталоге приведены примеры планировок участков и цехов для ремонта и испытаний трубопроводной арматуры, для испытаний устьевого и противовыбросового оборудования, для освидетельствования газовых баллонов и для ремонта трубной продукции. Выход каталога в печать планируется в начале нового 2019 года. Следите за новостями!

Научно-производственное объединение ГАКС-АРМСЕРВИС было создано более 25 лет назад. Работа предприятия началась в 1988 году, а в 1992 было образовано Научно-производственное объединение "ГАКС-АРМСЕРВИС", которое стало членом, а с 2000 года головной организацией Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей (НПАА) по вопросам технологии производства, ремонта трубопроводной арматуры, а также созданию научно-технической документации. В 2006 году предприятие вошло в состав Российского Союза Нефтегазостроителей (РОССНГС), а в 2015 возглавило комитет ТПП по импортозамещению.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»