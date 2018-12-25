«ПЕТРОЗАВОДСКМАШ» ВНЕСЁН В СПИСОК СОГЛАСОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ARAKO

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) внесён в список согласованных поставщиков компании Arako spol. s r.o. (Общество с ограниченной ответственностью «Arako», Чехия — производитель промышленной арматуры для ядерных объектов и прочих технологических комплексов). Решение о внесении в список было принято по результатам аудита потенциального поставщика, который провела на Петрозаводскмаше группа экспертов компании «Arako».

Целью аудита была проверка выполнения требований международного стандарта по менеджменту качества ISO 9001:2015, а также проверка возможностей изготовления и поставок промышленной арматуры по проекту АЭС «Аккую». В течение двух дней аудиторы проанализировали предоставленные документы системы менеджмента качества предприятия, а также посетили производство трубопроводной арматуры Петрозаводскмаша.

Внимание было обращено на все процессы выпуска трубопроводной арматуры: от разработки конструкторской документации, приобретения материалов до непосредственного изготовления и проведения испытаний готовых изделий, — а также рассмотрены вопросы компетентности персонала, взаимодействия с заказчиком.

В своём заключении специалисты Arako spol. s r.o. отметили, что действующая система менеджмента качестваПетрозаводскмаша соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015, на предприятии созданы условия для успешного выполнения требований заказчиков, в том числе и при поставках трубопроводной арматуры по проекту АЭС «Аккую».

На основании результата аудита потенциального поставщика компания Arako spol. s r.o. внесла Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» в свой список согласованных поставщиков.

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России». В структуре компании инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»