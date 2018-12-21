Итоги совместного семинара «ТермоБрест» и «Компании КИПАСО» в Волгограде

4 декабря 2018 в г. Волгограде (Россия) СП «ТермоБрест» совместно с официальным дилером «Компания КИПАСО» провели семинар на тему «Газовое оборудование ТЕРМОБРЕСТ – новинки производства и особенности применения».

В семинаре приняли участие специалисты более 30 проектных, монтажных, производственных и торгующих компаний города и области. Участники мероприятия ознакомились с новинками продукции ТЕРМОБРЕСТ и усовершенствованными конструктивными решениями выпускаемого оборудования. Обсудили ряд вопросов, возникающих в ходе проектирования объектов теплоэнергетического комплекса. Ознакомились с основными правилами подбора оборудования для различных решений газовой обвязки, выбора аналогов при замене и реконструкции устаревшей запорно-регулирующей группы оборудования, а также другими вопросами проектирования и применения изделий ТЕРМОБРЕСТ.

СП "ТермоБрест" и "Компания КИПАСО" благодарят всех участников семинара за активное участие и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО