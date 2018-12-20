LD в Сербии

С 5-7 декабря 2018 г. в г. Белграде состоялась 49 международная отраслевая конгресс-выставка KGH HVAC&R, которая собрала сербских специалистов в области теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования. Компания LD совместно с официальным дистрибьютором на территории Сербии компанией DOMINION Export-Import doo Beograd приняла участие в выставке.

Важно отметить, что предприятие успешно прошло процедуры подтверждения соответствия техническим требования Сербии к оборудованию, работающему под давлением, и получило право выпускать декларацию соответствия и маркировать продукцию знаком AAA. Компания LD благодарит всех, кто посетил выставочный стенд.

По материалам пресс-службы Группы LD