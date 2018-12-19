«КОНТУР» ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПОСТАВЩИКОВ «РОСНЕФТИ»

Завершилась процедура аккредитации ПАО «Контур», основной производственной площадки Корпорации «Сплав», в качестве поставщика запорной арматуры для НК «Роснефть». Соответствующее официальное письмо, направленное в адрес компании, подтверждает, что «Контур» соответствует всем требованиям, которые «Роснефть» предъявляет к участникам закупочных процедур.

Павел Замахин, начальник управления по продажам общепромышленного оборудования ПАО «Контур»:

«По результатам проверки «Контур» признан соответствующим требованиям «Роснефти» к поставщикам продукции. На 18 месяцев мы получаем право участвовать в тендерах, проводимых нефтегазовой компанией. Мы успешно прошли процедуру аккредитации одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, и это является подтверждением нашей финансовой устойчивости и безупречной деловой репутации. Для нас это стратегически важный шаг в направлении дальнейшего финансового роста и развития компании».

Корпорация «Сплав» и входящее в ее состав машиностроительное предприятие «Контур», занимает лидирующие позиции на рынке оборудования и трубопроводной арматуры для атомной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности. На сегодняшний день предприятие включено в список поставщиков крупнейших нефтегазоперерабатывающих компаний, среди которых — «Роснефть», «Славнефть», «Газпром» и другие.

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»