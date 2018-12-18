BELIMO РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТОКА

Компания BELIMO представила новинку — независимый от давления клапан ограничения потока PIFLV, который специально разработан для применения в зонах охлаждения в режиме «ВКЛ / ВЫКЛ».

Уникальный инновационный дизайн сочетает в себе сверхтонкий ограничитель потока с двухходовым шаровым краном для подачи определенного потока независимо от колебаний давления в системе. Он обеспечивает постоянную гидравлическую балансировку.

Новая конструкция обеспечивает гораздо большую пропускную способность, поскольку скорость потока больше не связана с ограничивающими поток клапанами. Кроме того, внутренняя структура, устойчивая к засорению, обеспечивает надежную работу и не требует обслуживания.

По материалам журнала «С.О.К»