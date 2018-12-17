Челябинск, Курган и Пермь создадут единый арматурный кластер

Правительство Курганской области утвердило соглашение с соседними регионами о создании единого промышленного кластера трубопроводной арматуры. Постановление принято 14 декабря 2018 года.

И.о. первого заместителя Губернатора – директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Андрей Саносян пояснил, что сторонами соглашения являются Курганская и Челябинская области, Пермский край. Каждый регион имеет свой уникальный опыт по производству арматуры. Новый промышленный кластер должен объединить всех участников соглашения, а также помочь предприятиям, входящим в кластер, получать государственную поддержку.

С созданием кластера увеличится объем выпуска импортозамещающей продукции. В частности, зауральский завод «Темпер» расширит производство шаровых кранов за счёт реализации внутрикластерного проекта по производству фланцев.

По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области