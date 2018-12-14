140 ЛЕТ АО «АРМАЛИТ»: РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА

13 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на площадке АО «Армалит» состоялось ключевое для завода-производителя судовой арматуры мероприятие года – пресс-конференция, посвященная 140-летию предприятия.

Начало пресс-конференции дал генеральный директор АО «Армалит» А. В. Кузнецов. Он кратко рассказал об истории компании, важных изменениях последних лет и итогах работы и модернизации: «Завод начинался с небольшой литейно-механической мастерской, а сейчас предприятие действительно является лидером рынка судового арматуростроения и входит в пятерку крупнейших арматурных предприятий страны. Наше лидерство кроется не только в наборе современного оборудования, мы активно занимаемся развитием управленческих технологий, технологий бережливого и эффективного производства. В компании есть конструкторское бюро, мы являемся по сути единственным разработчиком судовой арматуры в стране, более того, мы впервые за свою историю смогли перейти от разработки дискретных изделий к разработке целых систем с приводами, блоками управления и системами управления высшего уровня. «Армалит» – не просто производитель ТПА, а компания, которая комплексно решает сложные задачи».

Как отметил А. В. Кузнецов, в этом году завод запустил единственное в России производство дисковых затворов с тройным эксцентриситетом, которые по техническим характеристикам соответствуют уровню трех ведущих зарубежных производителей данных изделий. В 2019 году компания намерена завершить расширение линейки серийного выпуска сильфонных клапанов, инвестировав около 50 млн рублей. Следующим этапом развития завод видит организацию производства криогенной арматуры для сжиженного газа. «Наше производство изначально построено по принципу взаимозаменяемости, благодаря чему мы можем производить продукцию по зарубежным стандартам и для разных отраслей промышленности – и мы можем достаточно легко диверсифицировать продукцию под атомную энергетику и нефтегазовую промышленность», – подчеркнул А. В. Кузнецов.

– Как в непростых экономических и конкурентных условиях рынка арматуростроения Вы планируете сделать продукцию для других отраслей промышленности конкурентоспособной?

– Мы – завод специальной арматуры, и заниматься диверсификацией с кардинальной сменой специфики не планируем. Если говорить о развитии новой линейки, в том числе дисковых затворов, мы их изначально делали, ориентируясь на топовые изделия, которые представлены в мире. Мы не ориентируемся на дешевые китайские подделки, мы не можем конкурировать с ними в области самых простых и дешевых изделий. Атомная промышленность – это тоже специальная арматура, которую не воткнешь в сантехнические сети, это наш сегмент. Мы изначально поставили цель – делать продукцию, соответствующую изделиям ведущих мировых производителей, и сейчас потребители дают отличные отзывы и рады, что появился российский производитель, способный сделать такую продукцию. Вот наш способ диверсификации. В качестве примера расскажу: к нам обратилась компания «Газпромтранс» с ситуацией в области арматуры для цистерн сжиженного природного газа, там уже на протяжении многих лет работали две-три крупные компании, но «Газпромтранс» попросил нас войти в рынок для того, чтобы он стал более конкурентным. В результате мы смогли обеспечить такой уровень себестоимости продукции, что уровень цены на рынке упал в два раза – я надеюсь, это ответ на ваш вопрос.

Пресс-конференция продолжилась экскурсией по производственным цехам предприятия: генеральный директор лично провел делегацию журналистов по всем участкам завода, начиная от заготовительного и литейного и заканчивая сборочным и складским, и рассказал об

особенностях производства, прошедшей модернизации и способах повышения производительности труда, используемых на рабочих местах.

По словам директора, на предприятии налажен сквозной цифровой процесс – начиная от проектирования изделий с использованием CAM-, CAD-систем, подготовки производства и разработки технологических процессов управления до передачи программ на станки по локальной сети, систем класса PRP для управления ресурсами предприятия, систем PDM для управления инженерными данными. Предприятие действительно находится на передовом рубеже процесса автоматизации. «Способ организации продуктово-замкнутого производства позволяет максимально эффективно использовать существующие производственные мощности за счет отсутствия большого количества переналадок, так как оборудование специализировано под конкретные виды обработки – детали стандартны, что позволяет достигать высокой производительности и качества продукции. Благодаря этому за последние 10 лет оборот компании вырос в 10 раз, численность людей выросла на 750 человек, по уровню производительности труда на человека в рублях у АО «Армалит» лучший показатель по отрасли», – подчеркивает А. В. Кузнецов.

История предприятия берет свое начало в 1878 году, когда саксонец Рудольф Грош основал на Каменноостровском проспекте, д. 9-11, литейно-арматурный завод. В 1887 году завод был приобретен товариществом «Лангензипен и Ко», в 1895 году на заводе трудилось 650 рабочих. Завод пережил национализацию при большевиках, консервацию, подъем в 30-е годы XX столетия, работу в условиях блокады и бомбежек, эвакуацию на Урал во время Великой Отечественной. В «лихие девяностые» положение на предприятии снова, как в революционные годы, становится крайне тяжелым, но в этот раз заводу удается сохранить производственные мощности, коллектив и профиль деятельности. В 2015 году на АО «Армалит» осуществляется оптимизация бизнес-процессов: с нуля запущены несколько производственных участков, на 25% увеличился штат предприятия (в первую очередь – за счет сотрудников рабочих специальностей), продолжается переоснащение станочного парка. Основное направление деятельности АО «Армалит» – производство судовой трубопроводной арматуры, ассортимент которой составляет более 5,8 тысяч наименований, и это только часть продукции. Всего номенклатура выпускаемых предприятием изделий включает более 20 000 наименований.

Репортаж подготовлен Анной Вербной,

редактором Молодежной редакции ТПА

Санкт-Петербург, декабрь 2018