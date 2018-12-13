НОВАЯ СЕРИЯ ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ АДЛ «ГРАНВЭЛ»

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки дисковых поворотных затворов «Гранвэл» для систем пожаротушения и представляет новинку — затворы с редуктором и концевыми выключателями S2000 диаметром от 50 до 300 мм.

При производстве затворов данной серии специалистами АДЛ были применены новые конструктивно-технологические решения, что позволило снизить цену, сохранив при этом высокое качество, надежность в работе и герметичность класса А.

Новые затворы с редуктором и концевыми выключателями S2000 соответствуют требованиям СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», в частности п. 5.1.18. «Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа («Закрыто» — «Открыто»).

Габаритные размеры редукторов S2000 гораздо меньше, чем габариты редукторов серий Q-41 и Q-61, а их внешний вид соответствует не только стандартам РФ, но и европейским требованиям. Более подробную информацию вы можете найти в новой редакции каталога «Оборудование для автоматических систем пожаротушения». По вопросам цен и наличия — обращайтесь к специалистам отдела оборудования для систем пожаротушения.

По материалам пресс-службы АДЛ