Вышла в свет новая книга по эксплуатации арматуры АЭС

Представляем вашему вниманию новую книгу «Эксплуатация арматуры АЭС» из серии «Библиотека арматурщика АЭС», вышедшую в 2018 году в издательстве «Инновационное машиностроение».

В книге в рамках методологии процесса RCM рассмотрены показатели, события и области для улучшения эксплуатации оборудования атомных станций и на примере трубопроводной арматуры систем АЭС реализация RCM-анализа на этапах оценки ее соответствия требованиям, замены, входного контроля, монтажа, технического диагностирования, технического обслуживания, ремонта и продления срока службы.

Предназначена для научных, инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, специализирующихся в эксплуатации оборудования и арматуры атомных станций

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»