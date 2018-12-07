АРМАЛИТ ПРОВЕДЕТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО СЛУЧАЮ 140-ЛЕТИЯ

Машиностроительный завод «Армалит» приглашает на пресс-конференцию, посвященную 140-летнему юбилею. Пресс-конференция состоится 13 декабря 2018 года. Время: 11:30 – 14:00. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2. Основные темы для обсуждения:

* За счет чего можно увеличить оборот предприятия?

* Как запустить серию новых изделий для ВМФ?

* Сколько можно сэкономить на бережливом производстве?

В рамках пресс-конференции первые лица компании подведут предварительные итоги 2018 года, расскажут о уже реализованных и еще только предстоящих проектах завода, проанализируют тенденции развития российского арматуростроения в целом. Среди знаковых событий юбилейного для «Армалита» года: открытие нового производства, вывод на рынок импортозамещающей продукции. Поделятся армалитовцы и своими секретами: как и за счет каких инструментов удалось увеличить оборот предприятия? сколько позволили сэкономить Lean-технологии? как создание одного дополнительного рабочего места повысило эффективность труда на 30%? Как мотивировать молодежь к работе на производстве? После пресс-конференции состоится экскурсия по цехам по одного из старейших арматуростроительных предприятий России. Всю необходимую дополнительную информацию о мероприятии вы найдете по ссылке.

Информация для справки: АО «Машиностроительный завод «Армалит» – один из крупнейших российских производителей трубопроводной арматуры, являющийся центром компетенций отечественного арматуростроения. Завод разрабатывает и производит трубопроводную арматуру для применения как в судовых, так и в общепромышленных системах. Год основания завода - 1878. Площадь производственных площадей - 60 тыс. кв. м. Количество сотрудников - 1241 человек. Номенклатура выпускаемой продукции - более 20 000 единиц. Объем выручки за 2017 год - 4,6 млрд руб. Чистая прибыль в 2017 году - 514 млн руб.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»