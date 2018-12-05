Белэнергомаш-БЗЭМ подтвердил качество труб в процессе эксплуатации

В феврале 2018 г. на территории ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» была проведена конференция с участием представителей генерирующих компаний. Особое внимание на конференции было уделено собственному производству труб. Участниками было высказано пожелание о проведении исследований металла труб на объекте эксплуатации при очередном контроле при достижении наработки в 50 000 часов.

Для определения объекта исследований были отобраны поставки 2010-2011 годов, содержащие в своем объеме 90-градусные гибы, то есть, наиболее нагруженные в процессе эксплуатации участки трубопроводов. Было налажено взаимодействие с соответствующими службами генерирующих компаний, в компетенции которых находился контроль состояния металла. Совместно с ОАО «ВТИ» проработана программа контроля метала пароводяных труб в процессе эксплуатации.

Для проведения комплекса работ был определен объект – ООО «Нижнекпамская ТЭЦ» ПАО «ТАТНЕФТЬ», где планировалось отключение секции № 2 главного паропровода для проведения первого периодического контроля металла после наработки 50 000 часов. Для контроля были согласованы четыре гиба 377 х 50 мм, изготовленные из стали 15Х1М1Ф-Ш методом электрошлаковой выплавки по ТУ 1301-039-00212179-2010.

Специалистами ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» были проведены внешний контроль, цветная дефектоскопия и ультразвуковой контроль, специалистами ОАО «ВТИ» – измерение твердости, толщинометрия, снятие реплик для оценки микроструктурного состояния. Результаты исследований отражены в экспертном заключении ОАО «ВТИ».

По результатам контроля металла гибов недопустимых дефектов не выявлено, металл находится на второй установившейся стадии ползучести, что говорит о не существенной выработке ресурса металла исследуемых гибов. Выводы заключения свидетельствует о подтверждении качества труб производства ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» и изготавливаемых из них деталей.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»