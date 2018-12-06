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Фильтрационные установки БИРС

06 декабря, 2018 8

Фильтрационная установка производства ПГ «БИРС» - специальное устройство, состоящее из:

- фильтров, параллельно/последовательно закрепленных на раме;

- трубопроводной обвязки с запорной и предохранительной арматурой;

Устанавливаются на узлах фильтрации перекачиваемых нефтепродуктов технологических нефтепродуктопроводов. Обеспечивают очистку перекачиваемой среды от механических примесей, свободной воды, посторонних предметов, парафино-смолистых отложений, окалины.

В состав входят фильтры с разными размерами ячейки фильтрующего элемента для ступенчатой очистки:

- предварительной (грубой);

- тонкой очистки от механических примесей;

- фильтры–водоотделители вертикальные для очистки от механических примесей и свободной (эмульсионной) воды.

Варианты исполнения:

- фильтры сетчатые ФВД;

- фильтры с быстросьемной крышкой ФСФ;

- фильтры колбовые ФК.

На рис. фильтрационная установка в варианте «Дуплекс».

Фильтрационные установки БИРС

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»


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