Фильтрационные установки БИРС

Фильтрационная установка производства ПГ «БИРС» - специальное устройство, состоящее из:
- фильтров, параллельно/последовательно закрепленных на раме;
- трубопроводной обвязки с запорной и предохранительной арматурой;
Устанавливаются на узлах фильтрации перекачиваемых нефтепродуктов технологических нефтепродуктопроводов. Обеспечивают очистку перекачиваемой среды от механических примесей, свободной воды, посторонних предметов, парафино-смолистых отложений, окалины.
В состав входят фильтры с разными размерами ячейки фильтрующего элемента для ступенчатой очистки:
- предварительной (грубой);
- тонкой очистки от механических примесей;
- фильтры–водоотделители вертикальные для очистки от механических примесей и свободной (эмульсионной) воды.
Варианты исполнения:
- фильтры сетчатые ФВД;
- фильтры с быстросьемной крышкой ФСФ;
- фильтры колбовые ФК.
На рис. фильтрационная установка в варианте «Дуплекс».
По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»