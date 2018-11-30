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Клапаны поворотные БИРС КПБ

30 ноября, 2018 3

Клапан поворотный КПБ представляет собой поворотный затвор с 2-х эксцентриковой геометрией диска. Данная конструкция позволяет работать с минимальным износом деталей уплотнения на потоке сред с примесями, с которыми не справляются стандартные шаровые краны и дисковые затворы.

 

Варианты присоединения к трубе:

- межфланцевые;

- фланцевые;

- приварные.

 

DN: до 400;

PN 16; 25; 40; 63.

 

Материалы корпуса:

- 09г2с (до -60 гр.С);

- 12х18н10т (08х17т).

 

Герметичность: класс А

 

Имеет 2 заявки на патент РФ.

 

Не пригоден:

- для режимов с большим перепадом давления;

- для режимов с точным регулированием;

- для прочищаемых трубопроводов, условием прочистки которых является полный проход.

 

Преимущества перед конкурентами:

- возможность изменения конструкции под любые требования потребителя;

- относительная дешевизна;

- ответственность за работоспособность комплекта (КПБ + привод);

- сервис силами собственной сервисной службы;

- поставка ремкомплектов в постгарантийный период.

 

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»


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