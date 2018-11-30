Клапаны поворотные БИРС КПБ

Клапан поворотный КПБ представляет собой поворотный затвор с 2-х эксцентриковой геометрией диска. Данная конструкция позволяет работать с минимальным износом деталей уплотнения на потоке сред с примесями, с которыми не справляются стандартные шаровые краны и дисковые затворы.
Варианты присоединения к трубе:
- межфланцевые;
- фланцевые;
- приварные.
DN: до 400;
PN 16; 25; 40; 63.
Материалы корпуса:
- 09г2с (до -60 гр.С);
- 12х18н10т (08х17т).
Герметичность: класс А
Имеет 2 заявки на патент РФ.
Не пригоден:
- для режимов с большим перепадом давления;
- для режимов с точным регулированием;
- для прочищаемых трубопроводов, условием прочистки которых является полный проход.
Преимущества перед конкурентами:
- возможность изменения конструкции под любые требования потребителя;
- относительная дешевизна;
- ответственность за работоспособность комплекта (КПБ + привод);
- сервис силами собственной сервисной службы;
- поставка ремкомплектов в постгарантийный период.
По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»