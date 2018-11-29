ВЕБИНАР ПО СТАНДАРТАМ И МЕТОДИКАМ ИСПЫТАНИЙ УПЛОТНЕНИЙ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Стандарты и методики испытаний уплотнений фланцевых соединений трубопроводов» Центра испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий 7 декабря 2018 года, начало в 15-00.

В ходе вебинара будут рассмотрены существующие типы фланцевых уплотнений для соединений трубопроводов и их характеристики, подлежащих контролю. Будет проведен обзор действующих зарубежных стандартов в области испытаний фланцевых уплотнений, в частности, прокладок, изготовленные из листов.

На вебинаре будут рассмотрены испытания фланцевых уплотнений в соответствии с зарубежными стандартами на стенде TEMESfl.ai1: устройство оборудования, методы определения герметичности, упруго-прочностных характеристик, подготовка образцов к испытанию, процедура испытания и обработка результатов.

Участие бесплатно!

Зарегистрироваться на мероприятие можно: по ссылке: https://cisis-fmt.timepad.ru/event/857794/ по электронной почте: cisis.info@gmail.com

по телефону: 495 939 00 33, 985 096 56 85

О Центре

АНО "Центр испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий" создан при поддержке Правительства Москвы в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Центр оказывает услуги по проведению испытаний композиционных материалов и их компонентов, неметаллических уплотнительных материалов, запорной и регулирующей трубопроводной арматуры, защитных и декоративных покрытий.

Специальные условия на услуги Центра для малых и средних компаний:

* испытания проводятся по льготным ценам;

* информационно-консультационные услуги оказываются бесплатно.