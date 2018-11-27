ЗАО «Тулаэлектропривод» представило свои возможности по импортозамещению электроприводов

ЗАО «Тулаэлектропривод» организовало для представителей промышленных предприятий научно-практическую конференцию на тему «Импортозамещение электроприводов в условиях усиливающихся санкций». Мероприятие проходило на территории завода 15-16 ноября.

В конференции приняли участие сотрудники ПАО «Северсталь», ООО «Химмаш-Аппарат», ООО «Уралэнергострой», АО «Гидрогаз», ООО «СИБУР», ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ», АО «Петербургский Нефтяной Терминал», ООО «КИНЕФ», АО «ОЗНА-Измерительные системы», ООО «Портэнерго».

Специалисты «Тулаэлектропривод» рассказали о возможностях завода в рамках реализации программы импортозамещения, о передовых решениях в области электроприводов, о сервисных услугах предприятия, а также провели мастер-класс, посвященный электроприводам различного исполнения и особенностям их применения.

В рамках мероприятия участники оценили производственные возможности «Тулаэлектропривод»: они посетили заготовительное, литейное и гальваническое производство, познакомились с механообработкой деталей приводов, сборочным производством и приемо-сдаточными испытаниями.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомашкомплект»