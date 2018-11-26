Продукция «Самараволгомаш» является произведенной в Российской Федерации

В связи с многочисленными обращениями дочерних обществ ПАО «Газпром» о предоставлении информации, подтверждающей производство промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства РФ от 17.07.2015г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», ООО «СВМ» было принято решение о прохождении экспертизы в Торгово-промышленной палате Самарской области.

В течение 2018 года велась совместная работа ООО «СВМ» и ТПП Самарской области в части сбора и изучения необходимых документов и сведений. Инспекторы ТПП провели экспертизу производства промышленной продукции на подтверждение выполнения требований приложения к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015г. №719.

По заключению экспертизы, промышленная продукция, производимая Обществом с ограниченной ответственностью «Самараволгомаш» (ООО «СВМ»), соответствует требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17.07.2015г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», и является произведенной в Российской Федерации, что подтверждено актом экспертизы №00701 00100 от 08.11.2018 г.

По материалам пресс-службы ООО «СВМ»