АСТИМА обновляет производственную программу регулирующих и запорных клапанов АСТА™ Р11

Мы рады сообщить о расширении линейки двухходовых седельных клапанов АСТА™ Р11 и начале продаж разгруженных по давлению регулирующих, запорно-регулирующих клапанов с электро- или пневмоприводами. Разгруженная конструкция позволяет использовать менее мощные приводы, снизить весогабаритные характеристики, увеличить плавность и точность регулировки, и, что немаловажно, снизить стоимость продукта в целом.
Клапаны АСТА™ Р11 разгруженной конструкции, стандартно поставляются в диапазоне диаметров от DN65 до DN150 с различными типами электро-, пневмоприводов со склада в Москве.
На сегодняшний момент производственная программа клапанов АСТА™ Р11 представлена следующими исполнениями:
|
Общепромышленное исполнение
|
Промышленное исполнение
|
Области применения
|
Системы тепло-, водоснабжения, вентиляции и
кондиционирования (ЦТП/ИТП)
|
Пароконденсатные системы, технологические процессы различных
отраслей промышленности
|
Конструкции
|
разгруженная
|
неразгруженная, разгруженная
|
Функции: запорный (КЗ), запорно-регулирующий (КЗР)
|
Регулирующие характеристики: линейная, равнопроцентная
|
Материалы корпусов
|
серый чугун
|
серый чугун (стандарт) /
высокопрочный чугун
|
углеродистая сталь
|
нержавеющая сталь AISI304
стандарт)/
нержавеющая сталь AISI316
|
Основные технические характеристики
|
DN 15-150 мм;
PN 1,6 МПа;
Tmin/Тmax
от -20оС до +220оС
|
DN15-150 мм,
PN1,6 МПа,
Tmin/Tmax
от -20оС до +220оС
|
DN15-150 мм,
PN4,0 МПа,
Tmin/Tmax
от -40оС до +350оС
|
DN15-150 мм,
PN4,0 МПа,
Tmin/Tmax
от -60оС до +350оС
|
DN15-150 мм,
PN2,5 МПа,
Tmin/Tmax
от -20оС до +220оС
|
возможно изготовление высокотемпературного исполнения со
стеллитованием до +425оС
|
Электроприводы: ЭПА, ЭПР (Германия), PS-Automation (Германия),
Regada (Словения)
|
Пневмоприводы:
ADCA Valsteam Engineering (Португалия)
Неизменные преимущества регулирующих клапанов АСТА™ Р11:
1.Все внутренние детали клапанов выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что увеличивает износостойкость и срок службы клапанов на вашем объекте.
2.Плунжер клапана выполнен съемным, что позволяет существенно сократить сроки поставки, а также обеспечить удобство эксплуатации и обслуживания. Например, если требуется изменить пропускную способность клапана на объекте, достаточно заменить плунжер, не снимая клапан с трубопровода.
3.Специальная обработка и конструкция штока увеличивает срок службы сальникового узла и гарантирует отсутствие протечек.
4.В наличии на складе в Москве поддерживается широкая линейка электро-, пневмоприводов европейских партнеров компании, что позволяет подобрать оптимальный и экономичный вариант в каждом конкретном случае.
5.Конструкция позволяет изготовление клапанов с любыми нестандартными показателями пропускной способности.
6.Особенности конструкции стальных клапанов АСТА™ Р11 допускают их эксплуатацию на открытом воздухе, вне помещения, климатическое исполнение УХЛ.
Гантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.
Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.
Дополнительными гарантиями качества является полноценная система входного и производственного контроля оборудования, а также обязательные выходные испытания, которые проходит каждый клапан, включающие:
- гидравлические испытания на прочность корпуса водой давлением х1,5 к PN;
- функциональные испытания, включая настройку приводов;
- визуально-измерительный контроль и проверка комплектности.
Каждый клапан поставляется с комплектом эксплуатационной и разрешительной документации, включающей паспорт и инструкцию по эксплуатации. Указанное выше оборудование сертифицировано на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». С декларацией соответствия Вы можете ознакомиться в разделе «Сертификаты
». Более подробную техническую информацию о данном оборудовании Вы можете найти на сайте в разделе «Производство
».
По материалам пресс-службы ООО «АСТИМА»