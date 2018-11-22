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АСТИМА обновляет производственную программу регулирующих и запорных клапанов АСТА™ Р11

22 ноября, 2018 17

Мы рады сообщить о расширении линейки двухходовых седельных клапанов АСТА™ Р11 и начале продаж разгруженных по давлению регулирующих, запорно-регулирующих клапанов с электро- или пневмоприводами. Разгруженная конструкция позволяет использовать менее мощные приводы, снизить весогабаритные характеристики, увеличить плавность и точность регулировки, и, что немаловажно, снизить стоимость продукта в целом.

 

Клапаны АСТА™ Р11 разгруженной конструкции, стандартно поставляются в диапазоне диаметров от DN65 до DN150 с различными типами электро-, пневмоприводов со склада в Москве.

 

 

На сегодняшний момент производственная программа клапанов АСТА™ Р11 представлена следующими исполнениями:

 

 

Общепромышленное исполнение

Промышленное исполнение

Области применения

Системы тепло-, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования (ЦТП/ИТП)

Пароконденсатные системы, технологические процессы различных отраслей промышленности

Конструкции

разгруженная

неразгруженная, разгруженная

Функции: запорный (КЗ), запорно-регулирующий (КЗР)

Регулирующие характеристики: линейная, равнопроцентная

Материалы корпусов

серый чугун

серый чугун (стандарт) /
высокопрочный чугун

углеродистая сталь

нержавеющая сталь AISI304
стандарт)/
нержавеющая сталь AISI316

Основные технические характеристики

DN 15-150 мм;
PN 1,6 МПа;
Tmin/Тmax
от -20оС до +220оС

DN15-150 мм,
PN1,6 МПа,
Tmin/Tmax
от -20оС до +220оС

DN15-150 мм,
PN4,0 МПа,
Tmin/Tmax
от -40оС до +350оС

DN15-150 мм,
PN4,0 МПа,
Tmin/Tmax
от -60оС до +350оС

DN15-150 мм,
PN2,5 МПа,
Tmin/Tmax
от -20оС до +220оС

возможно изготовление высокотемпературного исполнения со стеллитованием до +425оС

Электроприводы: ЭПА, ЭПР (Германия), PS-Automation (Германия), Regada (Словения)

Пневмоприводы: ADCA Valsteam Engineering (Португалия)
Неизменные преимущества регулирующих клапанов АСТА™ Р11:
1.Все внутренние детали клапанов выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что увеличивает износостойкость и срок службы клапанов на вашем объекте.
2.Плунжер клапана выполнен съемным, что позволяет существенно сократить сроки поставки, а также обеспечить удобство эксплуатации и обслуживания. Например, если требуется изменить пропускную способность клапана на объекте, достаточно заменить плунжер, не снимая клапан с трубопровода.
3.Специальная обработка и конструкция штока увеличивает срок службы сальникового узла и гарантирует отсутствие протечек.
4.В наличии на складе в Москве поддерживается широкая линейка электро-, пневмоприводов европейских партнеров компании, что позволяет подобрать оптимальный и экономичный вариант в каждом конкретном случае.
5.Конструкция позволяет изготовление клапанов с любыми нестандартными показателями пропускной способности. 
6.Особенности конструкции стальных клапанов АСТА™ Р11 допускают их эксплуатацию на открытом воздухе, вне помещения, климатическое исполнение УХЛ.
Гантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.
Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.
Дополнительными гарантиями качества является полноценная система входного и производственного контроля оборудования, а также обязательные выходные испытания, которые проходит каждый клапан, включающие:
- гидравлические испытания на прочность корпуса водой давлением х1,5 к PN;
- функциональные испытания, включая настройку приводов;
- визуально-измерительный контроль и проверка комплектности.
Каждый клапан поставляется с комплектом эксплуатационной и разрешительной документации, включающей паспорт и инструкцию по эксплуатации. Указанное выше оборудование сертифицировано на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». С декларацией соответствия Вы можете ознакомиться в разделе «Сертификаты». Более подробную техническую информацию о данном оборудовании Вы можете найти на сайте в разделе «Производство». 
Прайс-лист доступен в разделе «Прайс-лист», "Регулирующие клапаны с электро- и пневмоприводом".

По материалам пресс-службы ООО «АСТИМА»

 

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