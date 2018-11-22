АСТИМА обновляет производственную программу регулирующих и запорных клапанов АСТА™ Р11

Мы рады сообщить о расширении линейки двухходовых седельных клапанов АСТА™ Р11 и начале продаж разгруженных по давлению регулирующих, запорно-регулирующих клапанов с электро- или пневмоприводами. Разгруженная конструкция позволяет использовать менее мощные приводы, снизить весогабаритные характеристики, увеличить плавность и точность регулировки, и, что немаловажно, снизить стоимость продукта в целом.

Клапаны АСТА™ Р11 разгруженной конструкции, стандартно поставляются в диапазоне диаметров от DN65 до DN150 с различными типами электро-, пневмоприводов со склада в Москве.

На сегодняшний момент производственная программа клапанов АСТА™ Р11 представлена следующими исполнениями:

Общепромышленное исполнение Промышленное исполнение Области применения Системы тепло-, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования (ЦТП/ИТП) Пароконденсатные системы, технологические процессы различных отраслей промышленности Конструкции разгруженная неразгруженная, разгруженная Функции: запорный (КЗ), запорно-регулирующий (КЗР) Регулирующие характеристики: линейная, равнопроцентная Материалы корпусов серый чугун серый чугун (стандарт) /

высокопрочный чугун углеродистая сталь нержавеющая сталь AISI304

стандарт)/

нержавеющая сталь AISI316 Основные технические характеристики DN 15-150 мм;

PN 1,6 МПа;

Tmin/Тmax

от -20оС до +220оС DN15-150 мм,

PN1,6 МПа,

Tmin/Tmax

от -20оС до +220оС DN15-150 мм,

PN4,0 МПа,

Tmin/Tmax

от -40оС до +350оС DN15-150 мм,

PN4,0 МПа,

Tmin/Tmax

от -60оС до +350оС DN15-150 мм,

PN2,5 МПа,

Tmin/Tmax

от -20оС до +220оС возможно изготовление высокотемпературного исполнения со стеллитованием до +425оС Электроприводы: ЭПА, ЭПР (Германия), PS-Automation (Германия), Regada (Словения) Пневмоприводы: ADCA Valsteam Engineering (Португалия)

Неизменные преимущества регулирующих клапанов АСТА™ Р11:

1. Все внутренние детали клапанов выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что увеличивает износостойкость и срок службы клапанов на вашем объекте.

2. Плунжер клапана выполнен съемным, что позволяет существенно сократить сроки поставки, а также обеспечить удобство эксплуатации и обслуживания. Например, если требуется изменить пропускную способность клапана на объекте, достаточно заменить плунжер, не снимая клапан с трубопровода.

3. Специальная обработка и конструкция штока увеличивает срок службы сальникового узла и гарантирует отсутствие протечек.

4. В наличии на складе в Москве поддерживается широкая линейка электро-, пневмоприводов европейских партнеров компании, что позволяет подобрать оптимальный и экономичный вариант в каждом конкретном случае.

5. Конструкция позволяет изготовление клапанов с любыми нестандартными показателями пропускной способности.

6. Особенности конструкции стальных клапанов АСТА™ Р11 допускают их эксплуатацию на открытом воздухе, вне помещения, климатическое исполнение УХЛ.

Гантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.

Дополнительными гарантиями качества является полноценная система входного и производственного контроля оборудования, а также обязательные выходные испытания, которые проходит каждый клапан, включающие:

- гидравлические испытания на прочность корпуса водой давлением х1,5 к PN;

- функциональные испытания, включая настройку приводов;

- визуально-измерительный контроль и проверка комплектности.

Каждый клапан поставляется с комплектом эксплуатационной и разрешительной документации, включающей паспорт и инструкцию по эксплуатации. Указанное выше оборудование сертифицировано на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». С декларацией соответствия Вы можете ознакомиться в разделе « Сертификаты ». Более подробную техническую информацию о данном оборудовании Вы можете найти на сайте в разделе « Производство ».





По материалам пресс-службы ООО «АСТИМА»