Высоконапорные погружные скважинные насосы UPZ от КСБ

С октября 2018 года концерн KSB расширяет производственную программу погружных скважинных насосов. Разработаны новые типоразмеры насосов :
DN (мм) – до 1250 (до 50″)
Q [м³/ч] – до 5000 H [м] – до 1500
Мощность двигателя до 5 МВт
В отличие от насосов сухой установки погружные скважинные насосы имеют ряд неоспоримых преимуществ, в том числе более длительный срок службы и межремонтный пробег, а также отсутствие угрозы выхода из строя по причине затопления, потому что конструктив погружного электродвигателя предполагает именно такой вариант эксплуатации. KSB является одним из немногих производителей во всем мире, который для особенно высоких нагрузок может предложить многоступенчатые секционные скважинные насосы двухпоточного исполнения наряду со стандартными однопоточными насосами этого типа.
DN (мм) – до 1250 (до 50″) Q [м³/ч] – до 5000 H [м] – до 1500 Мощность двигателя до 5 МВт
Двухпоточная конструкция получила свое широкое применение при осуществлении дренажа в шахтах. В случае выбора однопоточных насосов обеспечение требуемых напоров могло привести к возникновению очень высоких осевых нагрузок и, соответственно, критических нагрузок на подшипники. Расположение рабочих колес по схеме «спина-к-спине» в двухпоточных скважинных насосах не только уменьшает осевую тягу, но также в этой связи снижает нагрузки на подшипники. За последние годы отмечается увеличение как количества проектов, так и повышение требований к производительности применяемого оборудования, что в свою очередь побуждает производителей расширять линейки типоразмеров. Данная тенденция отмечается не только в горнодобывающей отрасли, но и касается оборудования для водоснабжения, шельфовых и подземных работ. Приводы, используемые в этих насосах, представляют собой высоковольтные погружные электродвигатели с напряжением от 1 кВ до 11 кВ. Проверенная система уравнивания давления гарантирует, что двигатели не подвергаются нагрузкам из-за разницы давления, потенциально возникающей под водой. Это продлевает срок службы, что делает ненужным регулярное техническое обслуживание. Насосные агрегаты разработаны KSB и производятся в Германии на заводе во Франкентале. По материалам пресс-службы KSB