Высоконапорные погружные скважинные насосы UPZ от КСБ

С октября 2018 года концерн KSB расширяет производственную программу погружных скважинных насосов . Разработаны новые типоразмеры насосов :

DN (мм) – до 1250 (до 50″)

Q [м³/ч] – до 5000 H [м] – до 1500

Мощность двигателя до 5 МВт

В отличие от насосов сухой установки погружные скважинные насосы имеют ряд неоспоримых преимуществ, в том числе более длительный срок службы и межремонтный пробег, а также отсутствие угрозы выхода из строя по причине затопления, потому что конструктив погружного электродвигателя предполагает именно такой вариант эксплуатации. KSB является одним из немногих производителей во всем мире, который для особенно высоких нагрузок может предложить многоступенчатые секционные скважинные насосы двухпоточного исполнения наряду со стандартными однопоточными насосами этого типа.

DN (мм) – до 1250 (до 50″) Q [м³/ч] – до 5000 H [м] – до 1500 Мощность двигателя до 5 МВт